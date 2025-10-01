Krajina EÚ je v pohotovosti: Vyhlásila oranžový stupeň hrozby! Obáva sa nebezpečných útokov

KODAŇ - Kodaň reaguje na sériu incidentov s dronmi aj rastúce obavy zo sabotáží. Dánska vláda vyhlásila vysoký stupeň ohrozenia pre energetický sektor.
Hrozba je vážna, vláda koná
Dánska vláda oznámila, že zvyšuje úroveň pohotovosti v energetickom sektore na oranžový stupeň — štvrtý zo štyroch možných v päťstupňovej škále. „Nejde o reakciu na konkrétne riziko prerušenia dodávok energie. Rozhodnutie vychádza zo všeobecného hodnotenia situácie,“ vysvetlil minister pre energetiku a klímu Lars Aagaard.
Prakticky to znamená dôkladnejší dohľad nad strategickou infraštruktúrou a obmedzený prístup k niektorým citlivým zariadeniam.
Spomienka na Nord Stream
Podobne vysoký stupeň varovania zaviedla Kodaň naposledy v septembri 2022 po explóziách plynovodov Nord Stream pri ostrove Bornholm. Dánsky systém varovania má päť úrovní: bielu (normálna situácia), zelenú (nízke riziko), žltú (stredné riziko), oranžovú (vysoké riziko) a červenú (extrémne riziko).
Incidenty s dronmi a „hybridné útoky“
V uplynulých dňoch boli nad Dánskom viackrát zaznamenané neidentifikované drony. Objavili sa nad letiskami v Kodani a Aalborgu aj nad vojenskými objektmi. Posledný prípad zaznamenali v noci zo soboty na nedeľu.
Premiérka Mette Frederiksenová označila tieto udalosti za „hybridné útoky“. Vláda preto posilnila bezpečnostné opatrenia najmä v súvislosti s dvoma summitmi, ktoré sa konali v Kodani v rámci dánskeho predsedníctva v EÚ.
Možná ruská stopa?
Do diania sa vložil aj poľský premiér Donald Tusk, ktorý v utorok uviedol, že opakovane konzultoval situáciu s Frederiksenovou. „Premiérka Dánska nevylučuje ruskú provokáciu,“ dodal Tusk.