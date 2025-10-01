MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj varuje: Situácia v Záporožskej jadrovej elektrárni je kritická!

KYJEV - Situácia najväčšej jadrovej elektrárne v Európe, okupovanej ruskými vojakmi, je kritická. Je to hrozba pre úplne všetkých, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Záporožská jadrová elektráreň je už sedem dní odpojená od elektrickej siete a chladenie jej odstavených reaktorov zabezpečuje prúd vyrábaný generátormi.
7:32 Neformálny summit Európskej únie, ktorý sa dnes koná v Kodani, sa bude zaoberať dvoma hlavnými témami - spoločnou európskou obranou a podporou Ukrajiny, ktorá sa už viac ako tri a pol roka bráni ruskej agresii. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová by mala prezidentom a premiérom únijných krajín navrhnúť plán zvýšenia obrannej pripravenosti EÚ do roku 2030. Prostredníctvom videokonferencie sa má na rokovaní zúčastniť aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
7:18 Pri záplavách v juhoukrajinskom meste Odesa a priľahlej oblasti zomrelo najmenej deväť ľudí, z toho jedno dieťa. Uviedli to dnes ráno miestne záchranné zložky. Stovky ľudí ďalších osôb boli evakuované. Počas utorka spadlo v Odese množstvo zrážok zodpovedajúce priemeru za mesiac a pol. Kvôli nepriazni počasia bola zastavená prevádzka časti mestskej hromadnej dopravy.
6:41 "Už sedem dní - mimochodom, nič také tu ešte nikdy nebolo - trvá núdzová situácia v Záporožskej jadrovej elektrárni. Situácia je kritická. Kvôli ruskému ostreľovaniu je elektráreň odpojená od prúdu, od elektrickej siete. Je napájaná dieselovými generátormi. To je mimoriadne. Generátory ani elektráreň na to nie sú navrhnuté a nikdy v tomto režime tak dlho nepracovali. Máme už informácie, že jeden z generátorov zlyhal," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram. Zároveň obvinil ruských vojakov, že ostreľovaním bránia oprave elektrického vedenia, a tým obnoveniu základnej bezpečnosti. "Je to hrozba pre úplne všetkých. Žiadny iný terorista na svete sa nikdy neodvážil urobiť s jadrovou elektrárňou to, čo teraz robí Rusko," napísal ukrajinský prezident a vyzval svet, aby nemlčal.
6:39 Ruská prokuratúra požiadala súd v Petrohrade, aby zakázal knihu miestneho politika Borisa Višnevského ako extrémistickú. Podľa žaloby kniha opisuje Rusko ako štát, ktorý sa uberá smerom k fašizmu a úrovni rozvojového sveta. Informoval o tom petrohradský server Fontanka. „Autor vykresľuje Rusko ako fašistický štát, opisuje krajinu ako impérium pokrytectva a krajinu tretieho sveta. Podľa odborníkov tiež vyzýva k násilnému zvrhnutiu ústavného poriadku a podnecuje nevraživosť a nenávisť voči veriacim pravoslávnej cirkvi,“ uviedla o žalobe hovorkyňa súdu Daria Lebedevová. Kniha bola vydaná v roku 2017 ako zbierka Vishnevského článkov a úvah z rokov 2008 až 2015. 69-ročný Višnevskij, ktorý je podpredsedom neparlamentnej liberálnej strany Jabloko, bol minulý rok donútený odstúpiť zo svojho kresla v mestskom zastupiteľstve po tom, čo neúspešne žaloval úrady, ktoré ho označili za „zahraničného agenta“.
Požiare zachvátili jedno z charkovských trhovísk a niekoľko obytných budov
Šesť ľudí utrpelo zranenia pri ruskom nočnom útoku na ukrajinské mesto Charkov, uviedli v stredu nadránom tamojšie úrady. V meste vypuklo aj niekoľko požiarov. Päť zo zranených osôb hospitalizovali, informuje agentúra Reuters. Ruské sily na Charkov zhodili letecké bomby, napísal primátor druhého najväčšieho ukrajinského mesta Ihor Terechov na platforme Telegram s tým, že zaznamenané boli aj odpálenia balistických rakiet. O ich prípadnom zásahu sa však nezmienil.
Požiare podľa neho zachvátili jedno z charkovských trhovísk a niekoľko obytných budov. Škody vznikli aj na súkromných domoch. Medzi šiestimi zranenými je aj 80-ročná žena a muži vo veku 25, 27 a 34 rokov. Na mieste bola poskytnutá pomoc aj 21-ročnému mladíkovi.
Moskva sa k najnovšiemu útoku bezprostredne nevyjadrila. Charkovská oblasť, ktorá leží na východe Ukrajiny a hraničí s Ruskom, je terčom ruských náletov a bombardovania pravidelne od začiatku vojny, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine.
Obidve strany konfliktu popierajú, že by útočili na civilistov, a tvrdia, že ich útoky sú zamerané na zničenie infraštruktúry druhej strany, ktorá je kľúčová pre vojnové úsilie, napísala agentúra Reuters.