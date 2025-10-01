Šokujúci návrh Zelenského Európe: Uzavrite Rusku TOTO more! Takto to zdôvodnil

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas Varšavského bezpečnostného fóra vyzval európske štáty, aby nedovolili Rusku využívať Baltské more. Tvrdí, že ruské tankery sa môžu využívať ako základne na vypúšťanie dronov do vzdušného priestoru NATO.
Tankery ako hrozba pre NATO
„Existuje stále viac dôkazov o tom, že Rusko mohlo použiť tankery v Baltskom mori na vypúšťanie dronov – dronov, ktoré spôsobovali výrazné narušenia v priestore severnej Európy,“ uviedol Zelenskyj podľa portálu Kyiv Independent. Dodal, že ak je tanker využitý na takéto účely, nemá mať v Baltskom mori miesto.
Nárok na uzavretie prielivov
Podľa Zelenského ide o priamu vojenskú aktivitu Ruska proti európskym krajinám. „Toto je de facto ruská vojenská aktivita proti európskym krajinám, takže Európa má právo uzavrieť prielivy a námorné trasy, aby sa ochránila,“ vyhlásil.
Incidenty v Európe pribúdajú
Začiatkom septembra zostrelilo Poľsko ruské drony, krátko nato zaznamenalo Rumunsko ich prienik do svojho vzdušného priestoru. Len o pár dní neskôr Tallinn oznámil, že tri ruské stíhačky MiG-31 narušili estónsky vzdušný priestor na dvanásť minút, kým ich nevyprovodili stroje NATO.
V minulom týždni muselo Dánsko dočasne uzavrieť viaceré letiská pre incidenty s dronmi. Premiérka Mette Frederiksenová naznačila, že podozrenie padá na Moskvu. Tá však vo všetkých prípadoch poprela, že by cielene zasahovala do cudzích vzdušných priestorov.
„Na toto musí prísť reakcia“
„To všetko sú riziká. Je to rozhodne narušenie vzdušného priestoru, hraníc a medzinárodného práva,“ upozornil Zelenskyj. „Na toto musí prísť reakcia. Nie podľa toho, ktorá krajina čelí útoku, ale z toho hľadiska, že Európe teoreticky hrozia agresívne ruské akcie,“ dodal.