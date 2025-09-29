Ľudia žasnú: V Nantes po piatich rokoch od požiaru otvorili slávnu katedrálu

Katedrála v meste Nantes na západe Francúzska prvýkrát po viac ako piatich rokoch od ničivého požiaru otvorila svoje dvere. V sobotu večer do nej vstúpili prví veriaci a od nedele víta aj turistov, informovala agentúra AFP. Reštaurátorské práce po podpaľačskom útoku budú pokračovať až do roku 2028.
