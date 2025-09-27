MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj žiada Trumpa o dodávku rakiet dlhého doletu: Mohli by prinútiť Moskvu rokovať

WASHINGTON/KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal na utorňajšom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o dodávku rakiet dlhého doletu Tomahawk. Tieto strely by Kyjevu umožnil zasiahnuť ciele hlboko v ruskom území a podľa Zelenského by mohli prinútiť Moskvu rokovať. Informoval o tom v piatok portál Axios s odvolaním na dva zdroje oboznámené s rokovaniami oboch lídrov. Situáciu sledujeme online.
06:10 Poľský prezident Karol Nawrocki podpísal zákon o pomoci ukrajinským vojnovým utečencom. Informovali o tom dnes poľské médiá s odvolaním sa na šéfa prezidentskej kancelárie Zbigniewa Boguckého. Nawrocki predchádzajúci návrh zákona vetoval, požadoval obmedzenie pomoci utečencom. Podľa agentúry PAP vláda návrh zákona pozmenila, teraz budú dostávať detské prídavky len tí ukrajinskí rodičia, ktorí v Poľsku pracujú.
Nový zbraňový systém môže donútiť Putina rokovať
Zelenskyj v stredajšom rozhovore pre Axios potvrdil, že Trumpa požiadal o ďalší zbraňový systém, ktorý by mohol ruského prezidenta Vladimira Putina donútiť vstúpiť do mierových rokovaní, a to aj bez toho, aby ho Ukrajina musela použiť. „Myslím, že prezident Trump to vie. Včera som mu povedal, čo potrebujeme, ide o jednu vec,“ uviedol Zelenskyj. „Mimochodom, potrebujeme to, ale to neznamená, že to použijeme. Lebo ak to budeme mať, myslím, že to spôsobí ďalší tlak na Putina, aby si sadol a rokoval,“ vysvetlil.
USA váhajú pre eskaláciu a nedostatok zásob
Zdroje Axiosu v piatok potvrdili, že ide o rakety Tomahawk. O tieto strely už Kyjev požiadal niekoľkokrát v minulosti. Podľa zdrojov ide o jediný systém, ktorý Trump nepovolil predať krajinám NATO na účely jeho ďalšej dodávky na Ukrajinu. Zelenskyj poznamenal, že Ukrajina už teraz dokáže zasiahnuť hlboko do vnútrozemia Ruska pomocou dronov. Upozornil však, že mnohé vojenské ciele disponujú sofistikovanými protivzdušnými obrannými systémami, ktoré je ťažké prekonať iba pomocou bezpilotných lietadiel.
Raketa Tomahawk, vyrábaná spoločnosťou RTX, má oveľa väčší dolet ako rakety, ktoré NATO Ukrajine doteraz poskytlo. Môžu zasiahnuť ciele vzdialené viac ako 1500 kilometrov. Pre porovnanie rakety ATACMS, ktorými Kyjev disponuje, majú dostrel okolo 300 kilometrov. Axios konštatuje, že Spojené štáty by sa dodaniu Tomahawkov na Ukrajinu mohli obávať pre možnú eskaláciu konfliktu s Ruskom. Problémom sú aj obmedzené zásoby týchto rakiet, ktorých výroba trvá niekoľko mesiacov.