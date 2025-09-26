Piatok26. september 2025, meniny má Edita, zajtra Cyprián, Damián

Letisko v Dánsku museli opäť uzavrieť! Spozorovali ďalšie drony

Letisko Aalborg Zobraziť galériu (2)
Letisko Aalborg (Zdroj: SITA/Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KODAŇ - Služba FlightRadar24, ktorá sleduje pohyb lietadiel v reálnom čase, informovala, že v noci zo štvrtka na piatok sa objavili nové správy o spozorovaní dronov na letisku v dánskom meste Aalborg. Informuje Reuters.

Dánska polícia pre tlačovú agentúru Ritzau uviedla, že vzdušný priestor nad letiskom Aalborg bol uzavretý vo štvrtok večer o 23.40 h po tom, ako sa v oblasti objavili podozrivé drony. Dodala, že zatiaľ nebola schopná overiť spozorovanie dronov.

„Vzdušný priestor nad letiskom v Aalborgu bol v piatok o 00.35 h opäť otvorený po tom, čo bol uzavretý z dôvodu podozrenia aktivity dronov,“ informovala následne dánska polícia v príspevku na sociálnej sieti X.

Letisko Aalborg
Zobraziť galériu (2)
Letisko Aalborg  (Zdroj: SITA/Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP)

Podľa Flightradar24 tento incident ovplyvnil dva lety. Let Kl1289 sa vrátil do Amsterdamu a let SK1225 z Kodane bol zrušený, uviedla služba v príspevku na X.

Je to už druhá noc po sebe, čo bolo letisko v Aalborgu uzavreté v dôsledku zaznamenania dronov. Tie boli v noci na štvrtok tiež spozorované nad letiskami v Esbjergu, Sönderborgu a na leteckej základni Skrydstrup.

Viac o téme: DánskoLetiskoDrony
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Slovensko spadlo v rebríčku
Slovensko spadlo v rebríčku slobody podnikania! Prečo nás predbehli Česi aj Rakúšania?
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Ďalší poplach v Dánsku:
Ďalší poplach v Dánsku: Nad štyrmi letiskami boli spozorované neznáme drony!
Zahraničné
Dánska premiérka Mette Frederiksenová.
Dánska premiérka sa ospravedlnila Grónkam za program nútenej antikoncepcie
Zahraničné
Predsedníčka Európskej komisie podporila
Predsedníčka Európskej komisie podporila minimálny vek pre prístup k sociálnym sieťam
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Bekim prichádza s niečím, čo Slovensko ešte NEVIDELO: Stand-up s mamou!
Bekim prichádza s niečím, čo Slovensko ešte NEVIDELO: Stand-up s mamou!
Prominenti
Ani nevie, ako to prišlo: Úprimné slová Vlhovej o mužoch! Petra sa červenala, Adela zmrzla
Ani nevie, ako to prišlo: Úprimné slová Vlhovej o mužoch! Petra sa červenala, Adela zmrzla
Prominenti
Reakcia Puciho na to, že poslanci budú o novele ústavy hlasovať až v piatok dopoludnia
Reakcia Puciho na to, že poslanci budú o novele ústavy hlasovať až v piatok dopoludnia
Správy

Domáce správy

FOTO Slovensko a Vanuatu: Nové
Slovensko a Vanuatu: Nové diplomatické vzťahy a možnosti spolupráce v Tichomorí
Domáce
FOTO Prezident SR Peter Pellegrini
Prezident Pellegrini na pôde OSN v Spojených štátoch: Slovensko stojí za mierom a medzinárodným právom
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Večer Depaul pod hviezdami v Bratislave: Príbehy bezdomovcov, koncert aj diskusia o ceste domov
Večer Depaul pod hviezdami v Bratislave: Príbehy bezdomovcov, koncert aj diskusia o ceste domov
Bratislava

Zahraničné

Donald Trump
Trump uvalil ďalšie dovozné clo! Zasiahne kamióny, nábytok a lieky
Zahraničné
USA predajú Nemecku rakety
USA predajú Nemecku rakety vzduch-vzduch za viac ako jednu miliardu dolárov
Zahraničné
Trump podpísal príkaz na
Trump podpísal príkaz na predaj TikToku: Takúto mu určil hodnotu
Zahraničné
FOTO Protesty na Madagaskare
V hlavnom meste Madagaskaru zaviedli zákaz vychádzania: Dôvodom sú násilné protesty
Zahraničné

Prominenti

Dwayne Johnson ukázal dcéru:
Dwayne Johnson ukázal dcéru: FOTO Podobajú sa ako vajce vajcu!
Zahraniční prominenti
Režisér Pepe Majeský
Let's Dance po rokoch čaká zmena! Toto tu ešte NIKDY nebolo: Slováci budú ŠALIEŤ
Domáci prominenti
Známa Češka sa na
Známa Češka sa na parkete poriadne odviazala: Chýbalo len málo a... TRAPAS by bol na svete!
Domáci prominenti
Paul Newman
Oscarový herec so slovenskými koreňmi: Vysnívanú kariéru mu zmarila dedičná porucha
Osobnosti

Zaujímavosti

Žena sa druhýkrát narodila:
Žena sa druhýkrát narodila: Jej srdce nebilo niekoľko desiatok minút! Teraz prezradila, čo videla na opačnej strane
Zaujímavosti
FOTO Učiteľka nevedela roky odolať
Učiteľka nevedela roky odolať svojmu žiakovi: Neskončilo to len pri nevhodných správach... Všetko odhalila spolužiačka
Zaujímavosti
Takáto MALÁ zmena v
Takáto MALÁ zmena v životnom štýle môže znížiť riziko predčasného úmrtia až o 40 %
vysetrenie.sk
Umelá inteligencia jej priniesla
Žena vyhrala rozprávkovú výhru vďaka umelej inteligencii: Nenechala si však ani cent! Dôvod vás dojme
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Vykurovacia sezóna klope na dvere: Pozrite si, čo všetko je potrebné urobiť!
Vykurovacia sezóna klope na dvere: Pozrite si, čo všetko je potrebné urobiť!
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
NBS začína kresliť čierne scenáre: Ekonomika ledva porastie, prídeme o desaťtisíce pracovných miest!
NBS začína kresliť čierne scenáre: Ekonomika ledva porastie, prídeme o desaťtisíce pracovných miest!

Šport

Famózny Greif čistým kontom vychytal triumf Lyonu, premožiteľ Slovana schytal výprask
Famózny Greif čistým kontom vychytal triumf Lyonu, premožiteľ Slovana schytal výprask
Európska liga
VIDEO Mešárova asistencia, ale to bolo všetko: Toronto bez hviezd vyškolilo Montreal
VIDEO Mešárova asistencia, ale to bolo všetko: Toronto bez hviezd vyškolilo Montreal
Zostrihy NHL
Kruté KO v Budapešti: Plzeň zlyhala, víťazstvo proti desiatim stratila v posledných sekundách
Kruté KO v Budapešti: Plzeň zlyhala, víťazstvo proti desiatim stratila v posledných sekundách
Európska liga
VIDEO Rozhodli v poslednej sekunde druhého predĺženia: Famózne Levice prepísali basketbalové dejiny
VIDEO Rozhodli v poslednej sekunde druhého predĺženia: Famózne Levice prepísali basketbalové dejiny
Basketbal

Auto-moto

Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky

Kariéra a motivácia

Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Ekonomika - trh práce
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Motivácia a produktivita
Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Poradňa
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
CV a motivačný list

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Ako dusiť kyslú kapustu a dochutiť ju: Toto korenie nesmie chýbať
Ako dusiť kyslú kapustu a dochutiť ju: Toto korenie nesmie chýbať
Rady a tipy
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Výber receptov

Technológie

Xiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakali
Xiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakali
Android
Slováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuť
Slováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuť
Bezpečnosť
NASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovali
NASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovali
Správy
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
Armádne technológie

Bývanie

Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?

Pre kutilov

Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 magické dni októbra, ktoré zmenia váš pohľad na lásku: Tieto ovplyvnia vaše vzťahy
Zábava
3 magické dni októbra, ktoré zmenia váš pohľad na lásku: Tieto ovplyvnia vaše vzťahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Celá Európa sa díva
Zahraničné
Celá Európa sa díva na voľby v Moldavsku: Rusko v panike spúšťa propagandu, NATO vraj chce okupáciu krajiny!
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina v
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina v noci čelila výpadkom elektriny či útokom na jadrovú elektráreň
OTRASNÝ prípad pokusu o
Zahraničné
OTRASNÝ prípad pokusu o vraždu: Mladý študent (18) pridal strýkovi do polievky jed! TOTO mu prekážalo
Poľský prezident Karol Nawrocki
Zahraničné
Poľský prezident Nawrocki ODHALIL závislosť na pôde OSN! TOTO mu podával asistent do rúk

Ďalšie zo Zoznamu