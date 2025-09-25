Poplach v Dánsku: Nad štyrmi letiskami boli spozorované neznáme drony!

KODAŇ - V Dánsku zaznamenali v noci na štvrtok nad štyrmi letiskami neidentifikované drony, uviedla polícia. V reakcii na to úrady uzavreli jedno z letísk na niekoľko hodín, informuje agentúa AFP a Reuters.
Drony boli spozorované nad letiskami v Esbjergu, Sönderborgu, na leteckej základni Skrydstrup a na letisku Aalborgu, ktoré sa napokon i uzavrelo, upresnila polícia vo vyhlásení. Letisko Aalborg slúži na komerčné i vojenské lety a podľa polície drony opustili oblasť po približne troch hodinách. Dánske ozbrojené sily uviedli, že spolupracujú s políciou pri vyšetrovaní, podobne ako národná spravodajská služba či úrady v ďalších krajinách.
K incidentu došlo iba dva dni po uzavretí letiska v Kodani
Došlo k tomu iba dva dni po uzavretí letiska v Kodani pre prítomnosť neznámych dronov vo vzdušnom priestore. Dánska premiérka Mette Frederiksenová to označila za dosiaľ najzávažnejší útok na dánsku kritickú infraštruktúru. Podľa jej slov je potrebné vnímať prelety v širšom kontexte, a nie izolovane od nedávnych incidentov v Európe. Spomenula pritom prieniky dronov do vzdušných priestorov Poľska a Rumunska, narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami a hackerské útoky na európske letiská.
Prvý let z letiska v Aalborgu je naplánovaný na štvrtok 6.20 h (SELČ). Podľa polície nehrozí cestujúcim na letisku v Aalborgu ani obyvateľom v tejto oblasti žiadne nebezpečenstvo. Polícia nedokázala špecifikovať typ dronov ani určiť, či ide o tie isté bezpilotné lietadlá, ktoré v pondelok preleteli nad Kodaňou. „Je priskoro hovoriť o tom, aký je cieľ týchto dronov a kto za nimi stojí,“ doplnil predstaviteľ polície.