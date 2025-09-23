Maďarsko už nepovažujú za spoľahlivého partnera v NATO a ani v EÚ, tvrdí bývalý náčelník

BUDAPEŠŤ - Maďarsko už nepovažujú za spoľahlivého partnera v NATO a ani v Európskej únii. Konštatoval to v utorok na Facebooku bývalý náčelník generálneho štábu Romulusz Ruszin-Szendi v súvislosti so skutočnosťou, že Maďarsko a Slovensko neboli pozvané na konzultácie Európskej únie o vybudovaní tzv. múru proti dronom pozdĺž východnej hranice EÚ.
„Ďalšia facka Maďarsku: EÚ nepozvala našu krajinu na konzultácie o múre proti dronom na východnej hranici. Nie je to náhoda, ani len administratívna chyba. Je to dôsledok skutočnosti, že maďarská zahraničná politika bola nepredvídateľná, protispojenecká a neustále išla proti tým, s ktorými by sme mali spoločne brániť krajinu a chrániť bezpečnosť maďarského ľudu,“ píše Ruszin-Szendi, ktorý je politikom mimoparlamentnej strany Strany TISZA.
EÚ plánuje múr proti dronom
Svojim príspevkom reagoval na skutočnosť, že eurokomisár pre obranu Adrius Kubilius minulý štvrtok (18.9.) oznámil, že plánuje na tento týždeň zvolať virtuálne rokovanie ministrov obrany krajín východnej Európy o vybudovaní „múru proti dronom“ pozdĺž východnej hranice EÚ. Na stretnutí sa má zúčastniť sedem členských štátov EÚ – Estónsko, Lotyšsko, Fínsko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko, pričom Maďarsko a Slovensko pozvané neboli.
„NATO a EÚ nás už nepovažujú za spoľahlivého partnera. Ako by mohli, keď vláda pravidelne relativizuje ruskú agresiu, brzdí spoločné rozhodnutia EÚ a veľkolepo buduje svoje špeciálne vzťahy s Moskvou a Pekingom? Toto nie je 'presadzovanie národných záujmov', ale sebadeštrukcia,“ dodal Ruszin-Szendi, podľa ktorého spojenci s Budapešťou nerátajú, čo priamo oslabuje bezpečnosť Maďarska.
Odvolanie Ruszin-Szendiho
„Zistili sme, že Romulusz Ruszin-Szendi, ktorý mal presadzovať mierový postoj vlády, sa počas oficiálnych rokovaní systematicky odchyľoval od oficiálneho, protivojnového postoja maďarskej vlády a reprezentoval proukrajinský naratív,“ zdôvodnil 8. mája maďarský rezort obrany odvolanie Ruszin-Szendiho z funkcie náčelníka generálneho štábu.