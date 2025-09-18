Trump žiada Najvyšší súd USA: Má povoliť odvolanie guvernérky Fedu Cookovej

WASHINGTON - Administratíva prezidenta Donalda Trumpa vo štvrtok požiadala Najvyšší súd USA, aby mu umožnil odvolať guvernérku Federálneho rezervného systému (TASR) Lisu Cookovovú. Ministerstvo spravodlivosti vyzvalo sudcov, aby zrušili nariadenie okresného súdu vo Washingtone, D.C., ktorý predbežne zablokoval odvolanie. Informuje správa agentúry Reuters.
Trumpove tvrdenia, že Cooková sa pred nástupom do funkcie dopustila hypotekárneho podvodu, podľa rozhodnutia z 9. septembra pravdepodobne nie sú dostatočným dôvodom na odvolanie v zmysle zákona, ktorým bol v roku 1913 zriadený Fed. Žiadosť Bieleho domu o pozastavenie účinnosti nariadenia v pondelok (15. 9.) zamietol federálny odvolací súd.
Čo hovorí zákon
Podľa zákona môže prezident odvolať guvernérov Fedu len vtedy, keď je to odôvodnené, hoci legislatíva tento pojem bližšie nedefinuje a ani nestanovuje postupy odvolania. V histórii Spojených štátov doteraz žiaden prezident neodvolal guvernéra Fedu a predmetný zákon nebol otestovaný súdnou cestou.
Cooková, nominantka bývalého prezidenta Joea Bidena a prvá Afroameričanka vo funkcii guvernérky Fedu, zažalovala Trumpa v auguste po tom, čo prezident oznámil, že ju odvolá. Tvrdí, že nikdy nespáchala hypotekárny podvod. Deklarovala však, že aj keby boli obvinenia pravdivé, nebol by to dôvod na odvolanie, pretože k jej údajnému podvodnému konaniu došlo pred tým, ako ju Senát USA potvrdil vo funkcii. Cooková nastúpila do funkcie vo Fede v roku 2022. Obvinenia z podvodov sa týkajú dvoch pôžičiek, ktoré si guvernérka podľa Trumpovej administratívy vzala v júni a júli 2021.