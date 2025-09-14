Deodorant známej značky spôsobil ženám závažné problémy: Popáleniny, pľuzgiere aj jazvy! Firma priznáva chybu

LONDÝN - Ženy sa začali sťažovať na vyrážky a popáleniny po použití deodorantu známej značky. Firma, ktorá ho vyrába, priznala pochybenie.
Na problémy pri používaní deodorantu značky Mitchum sa posťažovala na sociálnej sieti žena menom Ellie z Veľkej Británie. "Nebola som fyzicky schopná dať ruky dolu, pretože bolesť bola tak silná," uviedla. Deodorant používala celé leto a v podpazuší sa jej začali tvoriť červené fľaky a mokvajúce miesta.
Po zverejnení videa, v ktorom opísala svoju skúsenosť, sa začali ozývať aj ďalšie ženy, ktoré dopadli podobne. "Po niekoľkých dňoch používania som si všimla, že sa mi objavila vyrážka a podráždenie ma tak svrbelo, že mi to bránilo zaspať," uviedla pre britský denník Metro ďalšia žena. Keď deodorant prestala používať, problémy ustúpili. Ďalšia prezradila, že v jej prípade to bolo až tak zlé, že sa jej v podpazuší vytvorili pľuzgiere a opuchy a kvôli tomu jej mali ostať trvalé jazvy.
Po pribúdajúcich sťažnostiach zverejnila spoločnosť Mitchum, ktorá deodorant vyrába, vyhlásenie, v ktorom priznala chybu. „Zmena procesu výroby zmenila aj spôsob, ako produkt reaguje na pokožke. Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorí tým utrpeli bolesť," uviedli. Zákazníkov ubezpečili, že sa vrátili k pôvodnému procesu.
Profesorka z londýnskej univerzity Penny Wardová apeluje na ľudí, aby okamžite prestali používať akýkoľvek produkt, ktorý spôsobuje nežiaducu reakciu. „Nové zloženie obsahuje acetylcedrén, ktorý sa v testoch ukázal ako dráždivý aj vanilín, ktorý takisto môže niektorým ubližovať,“ uviedla pre Daily Mail.