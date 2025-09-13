Brutálny útok vo Veľkej Británii: VIDEO Suseda obliala babičku s vnukom vriacou vodou

LONDÝN - Pokojná prechádzka 68-ročnej Sue Varley s malým vnukom sa zmenila na nočnú moru. Suseda na ňu vyliala vriacu vodu priamo z kanvice a bez slova sa vrátila domov. Žena utrpela vážne popáleniny, kým štvorročné dieťa uniklo len zázrakom.
Útok zachytili kamery
Incident sa odohral 6. februára v meste Morley v Anglicku. Sue Varley tlačila chodítko, na ktorom sedel jej vnuk, keď spoza rohu vyšla suseda Ina Priestly s kanvicou plnou horúcej vody. Bez varovania ju vyliala žene na tvár a odkráčala späť do svojho domu, akoby sa nič nestalo. Celú udalosť zachytil mestský kamerový systém.
Susedin výkrik sa niesol ulicou, kým okoloidúci privolali políciu a záchranárov. Lekári sa obávali, že žena môže dostať infarkt zo šoku. Na tvári mala rozsiahle popáleniny, obrovské pľuzgiere na viečkach jej bránili otvoriť oči a poškodené bolo aj ucho a pokožka hlavy. Pred horšími následkami ju čiastočne ochránili okuliare a hrubá zimná bunda.
„Bála som sa hlavne o vnuka“
Samotná obeť neskôr pre denník The Sun povedala: „Strašne som trpela, ale najviac som sa bála o vnuka. Môj malý mal veľké šťastie, že neutrpel zranenia. Má len štyri roky a nemal byť svedkom niečoho tak hrozného.“
Súdny verdikt vyvolal pobúrenie
Priestlyová sa pred súdom priznala k útoku a ublíženiu na zdraví, no väzeniu sa vyhla pre svoje zdravotné problémy. V stredu 10. septembra ju súd odsúdil len na zákaz priblíženia a kontaktovania sa s obeťou na dva roky.
Rozhodnutie vyvolalo hnev poškodenej aj jej rodiny. „Som šokovaná, že ju pustili. Ja budem mať jazvy navždy a ona je voľná,“ vyhlásila Varleyová.
Jej dcéra Donna pridala ostré slová: „Keď som videla video, okamžite som sa rozplakala. Mama je najláskavejší človek, akého poznám. Teraz je psychicky na dne, potrebuje lieky na spanie a neustále sa obzerá cez plece, akoby ju stále prenasledovala Ina s kanvicou. Kde je spravodlivosť?“