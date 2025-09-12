MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj rokoval o sankciach a výrobe zbraní: Trump spochybňuje drony nad Poľskom

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok informoval, že s osobitným vyslancom Spojených štátov pre Ukrajinu Keithom Kelloggom rokoval o rozvoji spoločnej výroby zbraní a uvalení ďalších sankcií na Rusko. Stretnutie označil za konštruktívne. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:30 Poľsko od polnoci uzavrelo všetky hraničné priechody s Bieloruskom. Dôvodom je plánované spoločné vojenské cvičenie Bieloruska a Ruska s označením Zapad. Na hranicu vycestoval poľský minister vnútra Marcin Kierwiňski, informujú poľské média.
6:10 Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek zničila nebo jinak zneškodnila devět ukrajinských dronů, které letěly směrem na Moskvu, uvedl podle agentury Reuters starosta hlavního města Sergej Sobjanin. O aktivování protivzdušné obrany kvůli hrozbě dronů informoval také gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozdenko.
6:05 Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom. Šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski to v reakcii zverejnenej krátko nato odmietol. Informuje o tom agentúra AFP.
Zelenskyj rokoval s Kelloggom o spoločnej výrobe zbraní a sankciách proti Rusku
„Diskutovali sme o rôznych smeroch spolupráce – ako dosiahnuť skutočný mier a zabezpečiť bezpečnosť Ukrajiny,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. Podľa neho sa rokovania týkali napríklad projektov iniciatívy PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny) a záväzkov krajín ako Holandsko, Švédsko či Dánsko financovať pre Ukrajinu zbrane vyrobené v USA. Kellogg a Zelenskyj údajne hovorili aj o bilaterálnej dohode zameranej na spoločnú výrobu dronov a zbraní, ktorú navrhol Kyjev. „Spoliehame sa na kladnú odpoveď zo strany Spojených štátov,“ poznamenal ukrajinský prezident.
Podľa Zelenského sa viedla aj vecná diskusia o zvýšení tlaku na Rusko a ďalších krokoch potrebných na usporiadanie jeho osobného stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom s cieľom ukončiť vojnu. „Trojstranný formát stretnutia najvyšších predstaviteľov (Ukrajiny, Ruska a USA) je nepochybne najúčinnejší,“ podotkol.
Predstavitelia Ukrajiny a Spojených štátov diskutovali aj o návrate unesených ukrajinských detí, medzinárodnej spolupráci v tejto oblasti a o podmienkach, v ktorých sa tieto deti nachádzajú. Hovorili tiež o príprave na 80. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, koordinácii medzi Ukrajinou a USA a aktivitách v rámci tzv. koalície ochotných krajín. Ukrajinský prezident zároveň vyjadril sústrasť americkému ľudu v súvislosti s vraždou Charlieho Kirka a poďakoval prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi za jeho reakciu na vraždu ukrajinskej utečenky Iryny Zaruckej v Severnej Karolíne. „Je dôležité, aby spravodlivosť vždy zvíťazila, keď sa násilie snaží presadiť,“ dodal.