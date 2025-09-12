Piatok12. september 2025, meniny má Mária, Mia, zajtra Ctibor, Tobiáš, Tobias

MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj rokoval o sankciach a výrobe zbraní: Trump spochybňuje drony nad Poľskom

Volodymyr Zelenskyj a Alexander Stubb
Volodymyr Zelenskyj a Alexander Stubb (Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok informoval, že s osobitným vyslancom Spojených štátov pre Ukrajinu Keithom Kelloggom rokoval o rozvoji spoločnej výroby zbraní a uvalení ďalších sankcií na Rusko. Stretnutie označil za konštruktívne. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

7:30 Poľsko od polnoci uzavrelo všetky hraničné priechody s Bieloruskom. Dôvodom je plánované spoločné vojenské cvičenie Bieloruska a Ruska s označením Zapad. Na hranicu vycestoval poľský minister vnútra Marcin Kierwiňski, informujú poľské média.

6:10 Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek zničila nebo jinak zneškodnila devět ukrajinských dronů, které letěly směrem na Moskvu, uvedl podle agentury Reuters starosta hlavního města Sergej Sobjanin. O aktivování protivzdušné obrany kvůli hrozbě dronů informoval také gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozdenko.

6:05 Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom. Šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski to v reakcii zverejnenej krátko nato odmietol. Informuje o tom agentúra AFP.

Zelenskyj rokoval s Kelloggom o spoločnej výrobe zbraní a sankciách proti Rusku

„Diskutovali sme o rôznych smeroch spolupráce – ako dosiahnuť skutočný mier a zabezpečiť bezpečnosť Ukrajiny,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. Podľa neho sa rokovania týkali napríklad projektov iniciatívy PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny) a záväzkov krajín ako Holandsko, Švédsko či Dánsko financovať pre Ukrajinu zbrane vyrobené v USA. Kellogg a Zelenskyj údajne hovorili aj o bilaterálnej dohode zameranej na spoločnú výrobu dronov a zbraní, ktorú navrhol Kyjev. „Spoliehame sa na kladnú odpoveď zo strany Spojených štátov,“ poznamenal ukrajinský prezident.

Podľa Zelenského sa viedla aj vecná diskusia o zvýšení tlaku na Rusko a ďalších krokoch potrebných na usporiadanie jeho osobného stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom s cieľom ukončiť vojnu. „Trojstranný formát stretnutia najvyšších predstaviteľov (Ukrajiny, Ruska a USA) je nepochybne najúčinnejší,“ podotkol.

Predstavitelia Ukrajiny a Spojených štátov diskutovali aj o návrate unesených ukrajinských detí, medzinárodnej spolupráci v tejto oblasti a o podmienkach, v ktorých sa tieto deti nachádzajú. Hovorili tiež o príprave na 80. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, koordinácii medzi Ukrajinou a USA a aktivitách v rámci tzv. koalície ochotných krajín. Ukrajinský prezident zároveň vyjadril sústrasť americkému ľudu v súvislosti s vraždou Charlieho Kirka a poďakoval prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi za jeho reakciu na vraždu ukrajinskej utečenky Iryny Zaruckej v Severnej Karolíne. „Je dôležité, aby spravodlivosť vždy zvíťazila, keď sa násilie snaží presadiť,“ dodal.

Viac o téme: RuskoUkrajinaVojna na UkrajineVolodymyr ZelenskyjVladimir Putin
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

stretnutie šéfov diplomacií štátov
Ministri zahraničných vecí krajín C5 rokovali v Tomášove o Ukrajine, migrácii a rozšírení EÚ
Domáce
Juraj Blanár
Ruské drony v Poľsku: Ukrajina tvrdo reaguje na slová slovenského ministra Blanára
Domáce
Ďalší rozkol vo vládnej
Ďalší rozkol vo vládnej koalícii? SNS žiada Fica, aby zmenil svoj postoj k Ukrajine
Domáce
Milan Majerský
KDH dúfa, že stretnutie Fica so Zelenským prinesie posilnenie vzťahov s Ukrajinou
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Finále Medzinárodnej speváckej súťaže na VŠMU v Bratislave
Finále Medzinárodnej speváckej súťaže na VŠMU v Bratislave
Správy
Piati ministri zahraničných vecí diskutovali v Tomášove o Ukrajine, Pásme Gazy a migrácii
Piati ministri zahraničných vecí diskutovali v Tomášove o Ukrajine, Pásme Gazy a migrácii
Správy
V Slovenskej národnej galérii sprístupnili výstavu Bang! Bang?!
V Slovenskej národnej galérii sprístupnili výstavu Bang! Bang?!
Správy

Domáce správy

FOTO Pod posledným rebelom sa
Pod posledným rebelom sa trasie stolička: Vykopnú z Hlasu aj Ferenčáka? Žiga svojím stanoviskom naznačil veľa
Domáce
Nový politický kompas odhalil
Nový politický kompas odhalil rozdelenie spoločnosti: Slováci sú ľavičiari s tradičnými hodnotami
Domáce
stretnutie šéfov diplomacií štátov
Ministri zahraničných vecí krajín C5 rokovali v Tomášove o Ukrajine, migrácii a rozšírení EÚ
Domáce
OBROVSKÁ STRATA Zomrel náš významný hudobný SKLADATEĽ! Zložil hudbu k desiatkam filmov
OBROVSKÁ STRATA Zomrel náš významný hudobný SKLADATEĽ! Zložil hudbu k desiatkam filmov
Regióny

Zahraničné

logo spoločnosti Uber
USA zažalovali Uber: Vraj diskriminuje cestujúcich so zdravotným postihnutím
Zahraničné
Donald Trump
Narušenie vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo byť podľa Trumpa len omylom
Zahraničné
Muhammad bin Abdarrahmán Ál
Katarský premiér mieri do USA: Stretne sa s Rubiom a údajne aj s Trumpom
Zahraničné
Spojené štáty poskytnú Filipínam
Spojené štáty poskytnú Filipínam 250 miliónov dolárov na zdravotníctvo
Zahraničné

Prominenti

Victoria Beckham
Odvážna Victoria Beckham: PRSIA dala na voľnobeh!
Zahraniční prominenti
Česká milenka DJ-a Aviciiho
Česká milenka DJ-a Aviciiho (†28) na ÚTEKU: Americký herec jej robí zo života PEKLO!
Domáci prominenti
Jan Hartl
Jan Hartl sa zavrel pred svetom: Srdce mu rozbila zrada dvoch žien, životná láska mu zomrela
Osobnosti
FOTO a VIDEO vnútri! Bianka Rumanová
TOTÁLNY ŠOK na párty TV JOJ: Bianka Rumanová prišla ÚPLNE NAHÁ!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Lekár prekvapil tvrdením: Ak
Lekár prekvapil tvrdením: Ak vám v poslednej dobe chutí TOTO jedlo, je pravdepodobné, že máte rakovinu
Zaujímavosti
Šokujúca smrť muža počas
Šokujúca smrť muža počas intímnej chvíle so svojou milenkou: Tá musí teraz zaplatiť astronomické odškodné
Zaujímavosti
Znižuje cholesterol, bojuje so
Znižuje cholesterol, bojuje so zápalom, podporí mozog: TÁTO nenápadná liečivka
vysetrenie.sk
Na tieto narodeniny nikdy
Na tieto narodeniny nikdy nezabudne: Oslava v zatvorenom akvaparku! Otec pre potešenie syna riskoval všetko
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

Konsolidácia sa dotkne aj seniorov: Trináste dôchodky zamrznú v rôznych výškach!
Konsolidácia sa dotkne aj seniorov: Trináste dôchodky zamrznú v rôznych výškach!
Obchvat Košíc je kúsok od otvorenia: Autá predbehnú bežci! (foto)
Obchvat Košíc je kúsok od otvorenia: Autá predbehnú bežci! (foto)
ECB rozhodovala o úrokových sadzbách: Dočkáme sa ďalšieho zlacňovania hypoték?
ECB rozhodovala o úrokových sadzbách: Dočkáme sa ďalšieho zlacňovania hypoték?
Falošní kontrolóri sa zaujímajú o dôchodky: Sociálna poisťovňa varuje pred podvodmi!
Falošní kontrolóri sa zaujímajú o dôchodky: Sociálna poisťovňa varuje pred podvodmi!

Šport

Šéf českého futbalu hovoril o hanbe: Takto sa futbalovej verejnosti nemôžeme prezentovať!
Šéf českého futbalu hovoril o hanbe: Takto sa futbalovej verejnosti nemôžeme prezentovať!
Reprezentácia
Muž, na ktorého hokejové Slovensko aj zabudlo: Svoj príbeh už píše 20 rokov vo Francúzsku
Muž, na ktorého hokejové Slovensko aj zabudlo: Svoj príbeh už píše 20 rokov vo Francúzsku
Tipsport liga
Dôležitá správa pre belasého majstra: ŠK Slovan Bratislava informoval o zmene v Konferenčnej lige
Dôležitá správa pre belasého majstra: ŠK Slovan Bratislava informoval o zmene v Konferenčnej lige
Konferenčná liga
Zabudnite na Raducanuovú: Alcaraz po triumfe na US Open ulovil známu americkú sexbombu
Zabudnite na Raducanuovú: Alcaraz po triumfe na US Open ulovil známu americkú sexbombu
US Open

Auto-moto

Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Predstavujeme
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
Novinky
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
Doprava
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Novinky

Kariéra a motivácia

Tajomstvo produktívnych ľudí? Nerobia viac, len inak. Skúste túto jednoduchú metódu a budete mať pokojnejší deň
Tajomstvo produktívnych ľudí? Nerobia viac, len inak. Skúste túto jednoduchú metódu a budete mať pokojnejší deň
Motivácia a produktivita
Konsolidácia: menej sviatkov, zmrazené platy a vyššie odvody? Bežný zamestnanec z toho nadšený nebude
Konsolidácia: menej sviatkov, zmrazené platy a vyššie odvody? Bežný zamestnanec z toho nadšený nebude
Domáce
Tieto 3 znamenia zverokruhu by mali v práci tento mesiac byť mimoriadne ostražité, jedno z nich si ale môže nečakane prilepšiť
Tieto 3 znamenia zverokruhu by mali v práci tento mesiac byť mimoriadne ostražité, jedno z nich si ale môže nečakane prilepšiť
O práci s humorom
Študenti, zarábajte bez daní a odvodov: Koľko môžete mesačne dostať na účet bez toho, aby ste o peniaze prišli?
Študenti, zarábajte bez daní a odvodov: Koľko môžete mesačne dostať na účet bez toho, aby ste o peniaze prišli?
Som študent

Varenie a recepty

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Recept na grécky šalát, ktorý nesmie chýbať na žiadnej grilovačke
Recept na grécky šalát, ktorý nesmie chýbať na žiadnej grilovačke
Zeleninové šaláty
Domáca šunka: Ako ju chutne pripraviť aj bez šunkovaru
Domáca šunka: Ako ju chutne pripraviť aj bez šunkovaru
Výber receptov

Technológie

Európska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromie
Európska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromie
Bezpečnosť
Rover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASA
Rover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASA
Veda a výskum
Výskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikácii
Výskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikácii
Veda a výskum
„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet
„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet
Umelá inteligencia

Bývanie

Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!

Pre kutilov

Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Údržba a opravy
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Záhrada
Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 vecí, ktoré ste nevedeli o influencerke Silvii Škultéty: Poznáte ju z Instagramu, no nám prezradila zaujímavosti, ktoré netušíte
Slovenské celebrity
5 vecí, ktoré ste nevedeli o influencerke Silvii Škultéty: Poznáte ju z Instagramu, no nám prezradila zaujímavosti, ktoré netušíte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pod posledným rebelom sa
Domáce
Pod posledným rebelom sa trasie stolička: Vykopnú z Hlasu aj Ferenčáka? Žiga svojím stanoviskom naznačil veľa
FBI zverejnila fotografie podozrivého
Zahraničné
Úrady ďalej pátrajú po strelcovi: Zverejnili video z úteku podozrivého
Vládna budova v Kyjeve
Zahraničné
Šokujúce obvinenie Ukrajiny: Ruské rakety odhalili tajomstvo! Obsahujú samé súčiastky zo Západu
Volodymyr Zelenskyj a Alexander
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj rokoval o sankciach a výrobe zbraní: Trump spochybňuje drony nad Poľskom

Ďalšie zo Zoznamu