Irán sa údajne rozhodol obnoviť jadrové rokovania s USA

TEHERÁN - Iránska vláda sa údajne rozhodla obnoviť rokovania so Spojenými štátmi o svojom jadrovom programe po prvý raz od vojny s Izraelom, uviedol iránsky denník Farikhtegan v pondelok. Informuje o tom agentúra DPA.
Rozhodnutie bolo podľa denníka prijaté v nedeľu, no DPA upozorňuje, že iránski vládni predstavitelia doposiaľ oficiálne nepotvrdili tieto správy. Farikhtegan tvrdí, že sa na začiatku rokovaní predloží žiadosť o odloženie sankcií OSN za napredovanie v obohacovaní uránu.
Izrael letecky zaútočil na Irán v júni v rámci 12-dňovej vojny zacielenej najmä na vojenské a jadrové objekty. Spor narušil rokovania medzi Teheránom a Washingtonom, ktoré sa začali už v apríli. Po izraelskom útoku podnikli údery aj Spojené štáty. Západ obviňuje Teherán zo snahy získať jadrové zbrane, čo však krajina odmieta. Nemecko, Francúzsko i Británia odvtedy zvýšili tlak na Irán, aby obnovil jadrové rokovania, pričom naliehali na opätovné zavedenie sankcií.
Sankcie voči Iránu je možné obnoviť v prípade porušenia jadrovej dohody z roku 2015. Dokument podpísali aj USA, Čína či Rusko s cieľom obmedziť iránsky jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Platnosť dohody uplynie v októbri tohto roka. Americký prezident Donald Trump od prvej medzinárodnej dohody medzi svetovými mocnosťami a Iránom odstúpil v roku 2018. Teherán následne prestal dodržiavať dohodu a napredoval v jadrovom vývoji.