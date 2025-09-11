Staroveký Egypťan mal podľa analýzy DNA z 20 percent pôvod v Mezopotámii

EGYPT - Analýza DNA jedného starovekého Egypťana odhalila genetické prepojenie medzi kultúrami starovekého Egypta a Mezopotámie. Osemdesiat percent genómu poukazuje na pôvod z oblasti severnej Afriky a okolia Egypta, zatiaľ čo 20 percent na pôvod z oblasti medzi riekami Eufrat a Tigris. Vedci sekvenovali genómy zo zuba výnimočne zachovanej kostry muža uložené v uzavretej pohrebnej nádobe.
