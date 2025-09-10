Poľsko uzavrelo vzdušný priestor: RADAR odhalil, že ruské civilné lietadlá riskovali životy

VARŠAVA - Počas nočnej vojenskej operácie proti ruským dronom ostala východná a centrálna časť poľského vzdušného priestoru uzavretá. Napriek tomu cez Poľsko preleteli civilné lietadlá z Moskvy, čo vyvolalo množstvo otázok.
Nočný incident nad Poľskom
V noci z 9. na 10. septembra zasiahla Ukrajinu ďalšia vlna ruských raketových a dronových útokov. Časť bezpilotných strojov prenikla až do poľského vzdušného priestoru, na čo reagovala armáda v spolupráci so spojencami z NATO. V akcii boli stíhačky aj systémy protivzdušnej obrany, ktoré likvidovali hrozby prichádzajúce z východu.
Nebo uzavreté, lietadlá leteli ďalej
Počas zásahu boli na niekoľko hodín uzavreté štyri letiská – v Rzeszówe, Lublíne a obidve varšavské letiská Chopin a Modlin. Zároveň platila uzávierka civilného vzdušného priestoru nad východným a centrálnym Poľskom. Napriek tomu však podľa sledovateľov leteckej prevádzky cez túto oblasť prešli minimálne dve civilné linky z Moskvy, píše wp.pl.
Na webe Flightradar24 bolo možné po siedmej ráno vidieť lietadlo spoločnosti Pegasus smerujúce z Moskvy do Istanbulu. Ešte predtým, medzi 3.25 a 4.00, preletel nad Poľskom Airbus s cieľovou destináciou Šarm aš-Šajch.
Porušenie zákazu alebo výnimka?
Od februára 2022 platí v EÚ úplný zákaz vstupu ruských lietadiel do európskeho vzdušného priestoru – či už ide o komerčné linky alebo súkromné stroje registrované v Rusku. Tento zákaz stanovuje nariadenie Rady EÚ č. 334/2022. Existujú však presne definované výnimky: lety humanitárne (HUM), záchranné (SAR), návrat prenajatých lietadiel so súhlasom európskych úradov, či núdzové pristátia a tranzity.
Práve na tieto výnimky by sa mohli vzťahovať nočné prelety z Moskvy. Poľský Úrad civilného letectva zatiaľ oficiálne nevysvetlil, prečo sa ruské stroje objavili nad Poľskom aj počas prísnej uzávierky.