Starmer a Abbás na spoločnom stretnutí rokovali o ukončení utrpenia v Gaze a uznaní palestínskeho štátu

LONDÝN - Britský premiér Keir Starmer sa v nedeľu v Londýne stretol s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom. Rokovali spolu s čase, keď sa britská vláda blíži k uznaniu palestínskeho štátu.
Lídri hovorili o „potrebe naliehavého riešenia, ktoré by ukončilo strašné utrpenie a hladomor“ v Pásme Gazy a viedlo k prepusteniu izraelských rukojemníkov zadržiavanými militantmi Hamasu, uviedla vo vyhlásení Starmerova kancelária. Abbás podľa správy privítal prísľub Spojeného kráľovstva, že uzná palestínsky štát, pokiaľ Izrael nezmení svoj prístup.Viacero krajín vrátanie Británie a Francúzska oznámilo, že majú v úmysle uznať palestínsku štátnosť počas septembrového zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.
Starmerova vláda uviedla, že tento krok podnikne, ak Izrael nebude súhlasiť s prímerím v ničivej vojne v Pásme Gazy, ktorú vyvolal útok palestínskeho militantného hnutia Hamas z októbra 2023. Londýn žiada od izraelskej vlády „podstatné“ kroky na ukončenie humanitárnej krízy v Gaze a záväzok dosiahnuť trvalý mier.Stretnutie britského premiéra s Abbásom bolo podľa Downing Street súčasťou snahy nájsť politické riešenie konfliku v Gaze. Lídri sa zhodli, že Hamas nemôže mať „absolútne žiadnu rolu“ pri budúcej správe Palestíny.Abbás pricestoval do Londýna v nedeľu večer na trojdňovú návštevu. Ministerstvo zahraničných vecí USA mu v auguste odmietlo udeliť víza pre účasť na zasadnutí VZ OSN v New Yorku.
Do Británie v utorok príde aj izraelský prezident Jicchak Herzog, oznámila v pondelok jeho kancelária, podľa ktorej je cieľom návštevy „preukázať solidaritu so židovskou komunitou, ktorá je vystavená závažnému útoku a čelí vlne antisemitizmu“. Nie je jasné, či sa stretne aj so Starmerom.Vzťahy Británie a Izraela sú v súvislosti s vojnou v Gaze čoraz napätejšie. Londýn pozastavil obchodné rozhovory medzi oboma krajinami a časť zbrojného exportu do Izraela. Nepozval tiež izraelských predstaviteľov na najväčší veľtrh vojenskej techniky v krajine, ktorý otvárajú v utorok.