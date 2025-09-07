Katolícki biskupi v pastierskom liste skritizovali vládu za obmedzenie náboženstva

VARŠAVA - Poľskí katolícki biskupi v pastierskom liste, ktorý sa v nedeľu čítal vo všetkých kostoloch, skritizovali rozhodnutia vlády obmedzujúce vyučovanie náboženstva na školách. Upozornili, že prvýkrát od roku 1989 podľa nich vláda porušuje platné zákony a prijíma opatrenia, ktoré diskriminujú veriacich žiakov a rodičov. Informuje o tom varšavský spravodajca.
Biskupi negatívne ohodnotili zníženie počtu hodín náboženstva na jednu týždenne, povinné zaraďovanie predmetu iba na začiatok alebo koniec vyučovania, spájanie tried a nezapočítavanie náboženstva do celkového prospechu. Pripomenuli, že Ústavný súd už skôr rozhodol, že tieto opatrenia odporujú ústave. Vláda Ústavný súd spochybňuje pre podozrenia z politizácie bývalou vládou strany Právo a spravodlivosť (PiS).
Podľa episkopátu sú tieto kroky zvlášť nepochopiteľné v čase rastúcich psychických a sociálnych problémov mladých ľudí vrátane závislostí a nárastu agresie. Náboženstvo v školách podľa biskupov zohráva nielen výchovnú, ale aj terapeutickú a preventívnu úlohu a pomáha formovať svedomie a charakter žiakov.
Hodiny náboženstva sú ústavným právom
V liste biskupi zdôrazňujú, že hodiny náboženstva podporujú schopnosť zodpovedného rozhodovania, rozvoj hierarchie hodnôt, sebakontrolu a slobodu od závislostí. Biskupi dodali, že aj tí, ktorí sa na náboženstve nezúčastňujú, majú mať prístup k hodnotovej výučbe etiky, keďže výchova bez duchovného rozmeru je podľa nich neúplná. Konferencia biskupov sa odvolala aj na slová pápeža Leva XIV., ktorý upozorňoval na marginalizáciu viery v modernom svete a jej negatívne dôsledky. Zdôraznila, že hodiny náboženstva nie sú privilégium, ale ústavne zaručené právo veriacich.
Biskupi poďakovali katechétom, učiteľom a riaditeľom škôl, ktorí sa zasadzujú za zachovanie náboženstva v školách, a udelili požehnanie na nový školský rok. Zmeny v kurikulu presadila ministerka školstva Barbara Nowacka zo stredoľavej Poľskej iniciatívy, ktorá kandidovala za vládnu Občiansku platformu. Okrem zmien vo výučbe náboženstva bola zrušená aj výchova k rodinnému životu, ktorú nahradila zdravotná výchova, ktorej súčasťou je sexuálna výchova.