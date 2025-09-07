MIMORIADNY ONLINE Rusi vyslali 805 dronov! Horí budova ukrajinskej vlády: Zasiahnutý je aj ropovod Družba

KYJEV - Rusko v sobotu večer vypustilo roj dronov na ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Bezpilotné lietadlá smerujúce na mesto Cherson spozorovali aj nad Čiernym morom. Letecké poplachy vyhlásili v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti. Úrady obyvateľov vyzvali, aby sa uchýlili do úkrytov. Ukrajinská armáda zároveň informovala, že ruské sily menia taktiku v rámci ofenzívy na východoukrajinské mesto Cherson. Informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
10:03 Ukrajina v noci na dnešok zasiahla ruský ropovod Družba v Brjanskej oblasti na západe krajiny, napísala agentúra Reuters.
9:50 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 7. septembru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.
8:36 Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková v nedeľu potvrdila, že po nočnom ruskom útoku je poškodená budova ukrajinskej vlády. Rusko v noci útočilo rekordným počtom dronov, pričom ich na Ukrajinu vyslalo viac ako 800. Útoky si vyžiadali najmenej štyri obete na životoch, zranené sú desiatky ľudí. Ukrajina tiež tvrdí, že v noci zaútočila na ropovod Družba v ruskej Brianskej oblasti. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
7:40 Ukrajina v noci na dnešok zasiahla ruský ropovod Družba v Brjanskej oblasti na západe krajiny, napísala ráno agentúra Reuters. Veliteľ ukrajinských drónových síl Robert Brovdi uviedol na Telegrame, že zariadenie strategického významu pre transport ropných produktov z bieloruských rafinérií do Ruskej federácie bolo výrazne poškodené požiarom. Presný rozsah škôd nie je zatiaľ známy.
6:53 Reportéri agentúry AP po veľkom Ruskom útoku na Kyjev v noci na nedeľu hlásia, že zo strechy budovy, kde sídli ukrajinská vláda stúpa dym. Zatiaľ nie je jasné, či ide o dôsledok priameho ruského zásahu.
6:05 Aktualizácia: 2 mŕtvi, 11 zranených pri rozsiahlych útokoch na Kyjev. Pri ruskom útoku dronmi na obytné budovy v Kyjeve zahynuli najmenej dvaja ľudia, vrátane 1-ročného dieťaťa, uviedol starosta Vitalij Kličko.
Ruské drony večer opäť útočili na Kyjev
Rusko v útokoch pokračovalo aj v neskorých sobotňajších hodinách. Jedna osoba podľa šéfa miestnej vojenskej správy Olega Grygorova zahynula pri útoku na mesto Putyvyl v severourkajinskej Sumskej oblasti, viacero ľudí sa tiež zranilo. Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Feodorov informoval, že v Záporoží bola zasiahnutá materská škola a obytné budovy. Celkovo sa pri útoku zranilo 15 osôb, pričom štyri z nich museli hospitalizovať.
Dronmi v sobotu útočila aj Ukrajina, ktorá podľa vedenia Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne zasiahla strechu jej výcvikového centra. K žiadnym vážnym škodám nedošlo. Zasiahnutá oblasť sa nachádzala asi 300 metrov od reaktora. Útok nenarušil bežnú prevádzku elektrárne a na mieste nezaznamenali zvýšenú úroveň radiácie.
DPA pripomína, že na frontových líniách na východe Ukrajiny pokračujú ťažké boje. Ukrajinské jednotky prítomné v meste Pokrovsk v Doneckej oblasti informovali, že príslušníci ruskej námornej pechoty sa v malých skupinách snažia preniknúť čo najhlbšie do mesta s cieľom priblížiť sa k pozíciám ukrajinského delostrelectva a operátorom dronov. Ruské jednotky sa údajne pokúsili preraziť ukrajinské obranné línie a zaujať nové pozície. Čoraz častejšie tiež nasadzujú tanky a obrnené vozidlá.