V Pekingu sa začala slávnostná vojenská prehliadka: Prítomní sú Putin aj Fico, Trump reaguje

PEKING - V čínskom hlavnom meste Peking sa v stredu o 9.00 miestneho času (3.00 SEČL) začala slávnostná vojenská prehliadka pri príležitosti 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Na slávnosti hosťovanej čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom sú prítomní ruský prezident Vladimir Putin, severokórejský vodca Kim Čong-un, prezident Bieloruska Alexander Lukašenko, prezident Iránu Masúd Pezeškiján alebo prezident Srbska Aleksandar Vučič. Jediným vrcholovým zástupcom členských štátov EÚ a NATO na oslavách je premiér SR Robert Fico, informuje agentúra AFP.

Na slávnostiach sa celkovo zúčastňujú lídri 24 krajín. Prehliadkou si pripomenú skončenie druhej svetovej vojny, ku ktorému došlo 3. septembra 1945 kapituláciou Japonska. Odhaduje sa, že počas vojny zahynulo až 20 miliónov Číňanov. V sprievode na Námestí nebeského pokoja sa predstaví 45 formácií vojakov, tankov, zbraní a vojenských lietadiel. Celkovo jej súčasťou bude 10.000 ľudí, stovky lietadiel a vojenských vozidiel. Armáda uviedla, že všetko predstavené vybavenie je domácej výroby a „v aktívnej službe“. Prítomných je asi 50.000 divákov.

Si a zahraniční lídri sa pred príchodom na tribúnu zvítali s niekoľkými čínskymi vojenskými veteránmi. Nasledovali úvodné hudobné vystúpenia. Po ľavici hostiteľa Siho sedí šéf Kremľa Putin a po jeho pravici vodca Severnej Kórey (KĽDR) Kim. Po prehliadke má Kim s oboma lídrami naplánované bilaterálne rokovania.

Ide o prvé spoločné stretnutie Siho, Putina a Kima a prvú schôdzku čínskeho, ruského a severokórejského prezidenta po 66 rokoch. Podľa agentúry Jonhap stretnutie symbolizuje trojstrannú spoluprácu Číny, Ruska a Severnej Kórey zameranú voči unipolárnemu poriadku vedenému Spojenými štátmi, ako aj voči trojstrannej bezpečnostnej spolupráci medzi USA, Južnou Kóreou a Japonskom. Ide tiež o Kimovu premiéru na multilaterálnom podujatí, keďže doteraz sa zúčastnil iba na bilaterálnych zahraničných stretnutiach.

 (Zdroj: TASR/AP/Korean Central News Agency)

Na tribúne s ostatnými pozvanými lídrami je aj premiér SR Fico. Predseda vlády do Číny pricestoval už v utorok, keď sa bilaterálne stretol s Putinom. Po vojenskej prehliadke má naplánovanú schôdzku s vietnamským prezidentom Luongom Cuongom a srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. Vo štvrtok sa stretne s čínskym prezidentom Sim a viceprezidentom Chan Čengom.

 (Zdroj: TASR/AP/Maxim Shemetov)

 (Zdroj: TASR/AP/Maxim Shemetov)

Trump pozdravuje Siho, Kima a Putina, ktorí spoločne konšpirujú proti USA

Americký prezident Donald Trump v stredu reagoval na vojenskú prehliadku v Pekingu, ktorou si Čína pripomína 80. výročie skončenia druhej svetovej vojny. Šéf Bieleho domu poslal pozdrav čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi, prezidentovi Ruska Vladimirovi Putinovi a severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi, ktorí podľa neho spoločne v Pekingu konšpirujú proti Spojeným štátom. Napísal to v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth.

Čínskemu prezidentovi a ľudu Trump odkázal, aby si dnešný deň osláv užili. Upozornil však, že Spojené štáty počas druhej svetovej vojny poskytli Číne podporu v bojoch proti Japonsku a mnohí Američania pri nich zahynuli. „Veľkou otázkou, ktorú treba zodpovedať je, či čínsky prezident Si spomenie obrovskú podporu a krv, ktorú Spojené štáty preliali, aby Číne pomohli zabezpečiť slobodu,“ napísal Trump. „Mnohí Američania zahynuli pri čínskom úsilí o víťazstvo a slávu. Dúfam, že si ich náležite uctia a pripomenú pre ich odvahu a obetu!“ zdôraznil.

Čína na prehliadke predstavila radu nových zbraní vrátane rakiet a dronov

Čínska armáda na stredajšej veľkej vojenskej prehliadke v Pekingu pri príležitosti osláv 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny predstavila viacero nových zbraní. Verejnosť po prvýkrát uvidela medzikontinentálnu balistickú raketu DF-5C alebo laserovú zbraň LY-1. Píše televízia BBC. Nová medzikontinentálna raketa DF-5C je variantom strely rovnakého typu Tung-feng-5. Vojenský analytik Alexander Neill pre BBC uviedol, že raketa má pravdepodobne väčší dosah a môže niesť až 12 jadrových hlavíc.

DF-5C je navrhnutá na odpal zo sila a slúži najmä ako strategický odstrašujúci prostriedok. Pokiaľ by ju vypustili zo zariadení na severe krajiny, bola by schopná zasiahnuť územie kontinentálnych Spojených štátov, tvrdí Neill. Predstavená bola aj laserová zbraň LY-1, ktorá bola pripevnená na osemkolesovom obrnenom vozidle HZ-155. Podľa analytika je mimoriadne výkonná a môže vyradiť alebo spáliť elektroniku, či dokonca oslepiť pilotov.

Na prehliadke bolo možné spozorovať i veľké ponorkové drony AJX002. Tieto 18 metrov dlhé bezpilotné stroje sa môžu ponoriť do hĺbky 18 až 20 metrov. Využité môžu byť pri riadiacich a prieskumných misiách, ako aj na útoky na lode alebo ponorky. Medzi ďalšími predstavenými zbraňami bol systém protivzdušnej obrany stredného dosahu HQ-29, ako aj nový systém zameraný na zneškodňovanie veľkých skupín dronov.

Ľudstvo opäť stojí pre voľbou medzi mierom a vojnou

Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu otvoril slávnostnú vojenskú prehliadku pri príležitosti osláv 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Vo svojom príhovore deklaroval, že svet „stojí pred voľbou medzi mierom a vojnou“. Píše AFP. „Ľudstvo opäť stojí pred voľbou medzi mierom a vojnou, dialógom a konfrontáciou, vzájomne výhodnými výsledkami a hrami s nulovým súčtom,“ vyhlásil Si. Čínsky ľud podľa neho pevne stojí na správnej strane histórie. „Zotavenie čínskeho národa je nezastaviteľné a ľudstvo zvíťazí v boji za mier a rozvoj,“ povedal.

Vojna proti japonskej agresii bola podľa čínskeho prezidenta prvým víťazstvom Číny v modernej histórii. Zdôraznil, že opakovaniu tragédie ako druhá svetová vojna sa dá zabrániť iba spoluprácou rôznych štátov. Po skončení krátkeho príhovoru Si opustil tribúnu a vydal sa pozdraviť zhromaždených vojakov.

