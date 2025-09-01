Pondelok1. september 2025, meniny má Drahoslava, zajtra Linda, Rebeka

Tragédia v Pakistane: Zrútil sa vládny vrtuľník, nikto neprežil

ISLAMABAD - Na severe Pakistanu sa v pondelok zrútil vrtuľník patriaci vláde regiónu Gilgit-Baltistan. Všetkých päť ľudí na palube podľa tamojšej polície zahynulo, informuje agentúra AFP.

Vrtuľník havaroval v okrese Diámir okolo 10.00 h miestneho času (7.00 h SELČ). Policajný dôstojník z tohto okresu pre AFP uviedol, že vrtuľník vykonával skúšobné pristátie na navrhnutej novej pristávacej ploche v horskej turistickej oblasti, keď sa zrútil. „Medzi zabitými boli dvaja piloti a traja technici,“ dodal.

AFP pripomína, že v Pakistane došlo v posledných rokoch k viacerým smrteľným haváriám vrtuľníkov.  

V roku 2022 zahynulo päť vojakov a jeden z najvyšších veliteľov armády po tom, ako sa ich vrtuľník zrútil počas protipovodňových operácií v juhozápadnej provincii Balúčistan.

