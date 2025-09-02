V Bratislave zmizlo z bankomatu 7-tisíc eur: Polícia hľadá muža z fotografie a prosí verejnosť o pomoc

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Bratislavská polícia vyšetruje nedovolené výbery hotovosti z bankomatu ukradnutými kartami. Neznámy páchateľ si takto vybral takmer 7000 eur. Prípad sa stal ešte začiatkom augusta. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
V súvislosti s udalosťou zverejnila polícia aj fotografiu muža, po ktorého totožnosti pátra. „Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby na fotografiách, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili,“ uviedla polícia. Občania tak môžu urobiť na telefónnom čísle 158, osobne na policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti.