Nechceme tanky v našich uliciach! Odkázal Trumpovi starosta Chicaga

WASHINGTON - Starosta amerického Chicaga Brandon Johnson odmietol možné nasadenie Národnej gardy v meste federálnou vládou. V sobotu podpísal nariadenie zamerané proti jej hroziacemu zákroku proti imigrácii, informovala agentúra DPA.
„Nechceme vidieť tanky v našich uliciach,“ vyhlásil Johnson v súvislosti s augustovým vyslaním Národnej gardy do Washingtonu prezidentom Donaldom Trumpom. Starosta varoval, že na pokyn Trumpa môže dôjsť k zvýšeným kontrolám povolení na pobyt. „Dostali sme hodnoverné správy, že máme dni, nie týždne, kým naše mesto zažije nejaký druh militarizovanej aktivity zo strany federálnej vlády. Zatiaľ nie je jasné, ako to bude presne vyzerať,“ povedal Johnson.
„Môžeme byť svedkami militarizovaného presadzovania imigračných zákonov. Môžeme tiež vidieť jednotky Národnej gardy. Môžeme dokonca v našich uliciach vidieť vojakov v aktívnej službe a ozbrojené vozidlá. My sme o tom nežiadali. Naši ľudia o toto nežiadali, ale napriek tomu sme sa ocitli v situácii, keď na to musíme reagovať,“ doplnil starosta.
Vyzval Trumpa, aby zmenil svoj názor
Johnson uviedol, že vzhľadom na túto možnosť podpísal nariadenie, ktorým dal všetkým mestským úradom pokyn chrániť obyvateľov Chicaga pred opatreniami federálnej vlády. Miestna polícia by napríklad nemala spolupracovať s vojakmi pri hliadkach alebo protiimigračných zásahoch. Starosta z Demokratickej strany dodal, že pre „nevypočítateľný a impulzívny“ charakter Trumpovej administratívy je ťažké predpovedať, či k nasadeniu Národnej gardy dôjde. Republikánskeho prezidenta vyzval, aby zmenil svoj názor.
Trump tento mesiac aktivoval Národnú gardu s údajným cieľom potlačiť kriminalitu vo Washingtone, ktorá sa podľa neho vymyká spod kontroly, čo však policajné štatistiky nedokladujú. Hlavné mesto USA má tiež demokratickú starostku. Šéf Bieleho domu predtým nasadil Národnú gardu v Los Angeles a nedávno vyhlásil, že ďalším mestom, kde je potrebné nastoliť poriadok, by mohlo byť Chicago. Johnson uviedol, že miera vrážd, lúpeží a streľby v meste v uplynulom roku významne klesla.