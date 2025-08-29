Iránsky parlament pripravuje legislatívu na odstúpenie od jadrovej zmluvy

TEHRÁN - Iránsky parlament plánuje prijať zákon, ktorý by krajine umožnil odstúpiť od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v reakcii na možné opätovné zavedenie sankcií OSN. Informuje o tom agentúra DPA.
Krajiny zo zoskupenie E3, teda Francúzsko, Británia a Nemecko, vo štvrtok aktivovali mechanizmus „snapback“ a spustili tak 30-dňový proces, na konci ktorého môžu byť opätovne zavedené rozsiahle sankcie OSN voči Iránu. Štáty E3 k tomuto kroku dospeli, pretože sa domnievajú, že Irán nedodržuje podmienky jadrovej dohody z roku 2015. Irán tvrdí, že potrebuje jadrovú energiu na výrobu elektriny, ale Západ sa už dlho obáva, že sa snaží vyrobiť atómovú bombu.
Teherán na tento krok zareagoval tým, že momentálne plánuje odstúpiť od tejto širšej zmluvy, ktorá je základným pilierom globálnej kontroly jadrových zbraní. „Návrh zákona je na programe a budúci týždeň prejde právnym posúdením a schvaľovacím procesom,“ povedal v piatok pre tlačovú agentúru Tasnim poslanec Husejn-Ali Hadžii-Deligani. Ďalej uviedol, že vzhľadom na možné opätovné zavedenie sankcií OSN by ďalšie jadrové rokovania so Západom už nemali zmysel. Jedinou možnosťou by podľa neho bolo úplné prerušenie vzťahov s krajinami E3. Teherán opakovane hrozil vystúpením z NPT, ale pozorovatelia sa domnievajú, že rozhodnutie parlamentu odstúpiť od dohody slúži predovšetkým na domáce propagandistické účely.