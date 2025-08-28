Ikonickí predkovia človeka prvýkrát v Európe: Národní muzeum vystavuje Lucy a Selam

ČESKO - Unikátnu príležitosť uvidieť jedny z najcennejších a najstarších paleoantropologických exponátov na svete majú od 25. augusta do 23. októbra 2025 návštevníci Národného múzea v Prahe. Prvýkrát v histórii sú originálne fosílie ikonických predkov človeka Lucy a Selam vystavené v Európe. Verejnosť doteraz mohla uvidieť originál fosílie Lucy mimo Etiópie iba raz, a to v priebehu šesťročnej tour po Spojených štátoch amerických medzi rokmi 2007 a 2013.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Koniec súkromia?! Brusel prišiel s ďalšími novinkami: Chce sledovať naše správy na WhatsAppe a Messengeri
Ľudia v paneláku zažili budíček ich najhorších nočných môr: Praskliny v stenách a EVAKUÁCIA, dnu sa už nedostanú!