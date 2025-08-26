Cestujúci mali smolu: Lietadlo z Londýna do Florencie bolo príliš ťažké, museli vystúpiť

ANGLICKO - Časť cestujúcich mieriacich z Londýna do Florencie nemohla odletieť do talianskeho mesta kvôli nadmernej hmotnosti lietadla. Informoval o tom cez víkend denník The Sun. Palubu lietadla British Airways tak muselo opustiť zhruba 20 ľudí, ktorým sa spoločnosť ospravedlnila.
