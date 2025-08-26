Taliansko zasiahla vlna zemetrasení: Silné otrasy spôsobili chaos v dovolenkovom raji! Problémy hlási aj Česko

RÍM – Taliansko zasiahli zemetrasenia. Obyvatelia Sicílie sa zobudili do búrlivého rána, ostrov postihlo silné zemetrasenie s magnitúdou 4,8. Nešlo o jediný prípad, zem sa triasla aj v ďalších oblastiach Talianska. Zemetrasenie zaznamenali v pondelok aj v susednom Česku.
Ráno nastal na obľúbenom talianskom ostrove doslova chaos, keďže otrasy boli výrazne citeľné, a to až v okruhu do 300 km od epicentra. Upozornil na to portál imeteo. Otrasy vystrašili miestnych aj turistov. Epicentrum bolo 72 km od Favignany a 78 km od Trapani, obľúbeného letoviska, ktoré navštevujú aj mnohí Slováci. Hypocentrum sa nachádzalo v hĺbke 10 km.
Otrasy okrem toho pocítili aj v centrálnom Taliansku na východnom pobreží. Boli však slabšieho charakteru.
Dnes ráno, len pár minút pred zemetrasením na Sicílii, zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 3,0 aj Lazio v oblasti Frosinone. Epicentrum bolo medzi Cassinom a Villa Santa Lucia a nachádzalo sa v hĺbke 19 km.
Taliansky inštitút INGV hlási ďalšie zemetrasenie s magnitúdou 2,9 aj na severovýchodnom pobreží Sicílie, a to v južnom Tyrhénskom mori medzi pobrežím Messiny a Liparskými ostrovmi pri sicílskom pobreží. Zemetrasenie bolo zaznamenané v hĺbke 6 km.
Portál vysvetlil, že seizmicita v Tyrhénskom mori je vysoká najmä v dôsledku komplexnej interakcie medzi Africkou a Eurázijskou platňou.
Zem sa triasla aj v Česku
Pomerne silné zemetrasenie zaznamenali v rozpätí niekoľkých hodín aj v Českej republike. Došlo k ním v oblasti Orlickej priehrady. Ako uvádza imeteo, u prvému došlo na poludnie a k druhému, ktoré bolo o čosi silnejšie, došlo v priebehu popoludnia. Prvý otras s magnitúdou 2,5 mal epicentrum neďaleko obce Klučenice. Popoludní ho nasledoval ešte o niečo silnejší otras.