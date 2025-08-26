MIMORIADNY ONLINE Rubio hovoril s partnermi o vojne na Ukrajine: Diplomati hľadajú cestu k mieru, Zelenskyj ostáva skeptický

KYJEV/MOSKVA - Americký minister zahraničia Marco Rubio dnes hovoril so svojimi európskymi náprotivkami vrátane ukrajinského ministra zahraničia Andrija Sybihu a šéfky diplomacie EÚ Kaji Kallasovej, aby s nimi prerokoval diplomatické úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničia. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
06:26 Ukrajinská vláda bude reagovať, ak poľský parlament prijme zákon, ktorý by zakázal používanie čierno-červenej vlajky spájanej s ukrajinskými nacionalistickými hnutiami UPA a OUN-B (tzv. banderovcami), zodpovednými za protipoľské zločiny v oblasti Volyň. Legislatívnu iniciatívu na jej zákaz v pondelok oznámil poľský prezident Karol Nawrocki. Informuje o tom agentúra PAP a portál Ukrajinska Pravda.
06:21 „Správajte sa k nim, ako keby ste sa správali k Washingtonu.“ Demokrat vyzýva Trumpa, aby sprísnil postoj voči Rusku.
06:10 Nemecko sa spolu s európskymi partnermi bude podieľať na poskytovaní bezpečnostných záruk Ukrajine, uviedol v pondelok nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil. Podľa neho sú rokovania v počiatočnom štádiu a na ich formovaní sa musí podieľať aj Ukrajina, informuje správa agentúry Reuters.
Diplomati hľadajú cestu k mieru
Rubio ďalej hovoril okrem iného s britským ministrom zahraničia Davidom Lammym, šéfom francúzskej diplomacie Jeanom-Noëlom Barrotom, nemeckým ministrom zahraničia Johannom Wadephulom, svojím poľským náprotivkom Radoslawom Sikorskim či s fínskou ministerkou zahraničia Elinou Valtonenovou. Ministri "sa zhodli, že budú naďalej spolupracovať na diplomatickom úsilí o ukončenie rusko-ukrajinskej vojny prostredníctvom vyjednaného trvalého urovnania", uviedlo americké ministerstvo v správe na svojom webe.
Zelenskyj ostáva skeptický
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes povedal, že zatiaľ nebol stanovený žiadny dátum pre rokovania medzi zástupcami Ukrajiny a Ruska a že je tiež potrebné spresniť formát takýchto rozhovorov. Dodal, že koncom týždňa bude Ukrajina o možných ďalších rozhovoroch s Ruskom rokovať so zástupcami Spojených štátov. Zelenskyj tiež zapochyboval o ochote Moskvy k reálnym ústupkom, ktoré by pomohli ukončiť vojnu, ktorú pred tri a pol rokmi rozpútalo Rusko otvorenou inváziou na Ukrajinu.