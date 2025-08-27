Azerbajdžan varuje pred poklesom Kaspického mora, ohrozuje dopravu aj zvieratá

AZERBAJDŽAN - Rýchly pokles hladiny Kaspického mora výrazne komplikuje lodnú dopravu vrátane prepravy ropy a ohrozuje populácie niektorých vodných živočíchov, ako sú tulene. Tvrdia to azerbajdžanskí predstavitelia, podľa ktorých je za úbytkom vody v najväčšom slanom jazere sveta okrem otepľovania planéty aj stavba ruských priehrad na rieke Volge, napísala tento týždeň agentúra Reuters.
