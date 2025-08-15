Vlaková nehoda si vyžiadala viacero zranených! Na mieste zasahujú záchranári aj vrtuľník

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)
KODAŇ - Niekoľko ľudí dnes utrpelo zranenia pri vlakovej nehode na juhu Dánska, informuje server denníka Jyllands-posten. Na mieste sú záchranári aj vrtuľník. Príčina nehody zatiaľ nie je známa.
Osobný vlak podľa serveru vykoľajil popoludní medzi mestami Kliplev a Tinglev v okrese Sonderjyllands, ktorý leží pri hraniciach s Nemeckom. Na miesto preto dorazili aj sanitky z nemeckého Flensburgu. Koľko presne je zranených a aké vážne ich zranenia sú, zatiaľ nie je jasné.