Škandál s odhalenými prsiami na VIDEU: Cestujúca udrela letušku! Ochranka jej roztrhla tričko

LAGOS - Let Ibom Air sa zmenil na škandál. Žena po konflikte s letuškou skončila v rukách ochranky – a incident mal nečakaný pikantný moment, ktorý zachytili svedkovia.
Na palube letu spoločnosti Ibom Air došlo k ostrej potýčke medzi pasažierkou a členkou posádky. Konflikt začal ešte pred štartom, keď letuška ženu požiadala, aby vypla svoj mobilný telefón. Cestujúca odmietla a napätie rýchlo eskalovalo.
Pilot odmietol vzlietnuť, kým nebude spor vyriešený. Podľa vyhlásenia aerolinky napokon iný pasažier žene telefón zobral a vypol ho, aby lietadlo mohlo pokračovať v plánovanom lete.
Útok pri pristátí
Keď stroj pristál v Lagose, pasažierka opäť vyhľadala letušku – tentoraz ju napadla fyzicky. Podľa svedkov na ňu zaútočila, čo si vyžiadalo zásah ochranky. Video, ktoré sa rýchlo rozšírilo po sociálnych sieťach, zachytáva, ako bezpečnostní pracovníci ženu ťahajú z lietadla. Pri potýčke sa jej roztrhlo tričko a na okamih odhalilo jej prsia, čo vyvolalo medzi cestujúcimi rozruch.
Právnici na strane pasažierky
Nigerijská advokátska komora oznámila, že ženu v spore podporí. Kritizovala, ako s ňou bolo na palube a následne na letiskovej ploche zaobchádzané.
Série incidentov v lietadlách
Prípad nie je ojedinelý. V posledných mesiacoch sa v médiách opakovane objavujú správy o nevhodnom správaní cestujúcich na palube. Nedávno odmietol pilot vzlietnuť, pretože jeden z pasažierov pred nástupom fajčil marihuanu. V inom prípade vyvolal zmätok muž kričiaci „Allahu Akbar“ a protitrumpovské heslá.