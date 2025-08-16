Dobrodružstvo s tragickým koncom: V Antarktíde našli po desiatkach rokoch kosti strateného polárnika

ANTARKTÍDA - V topiacom sa ľadovci pri poľskej stanici na Ostrove kráľa Juraja v Antarktíde našli poľskí výskumníci kosti, hodinky, vysielačku, nôž a tiež fajku britského polárnika Dennisa Bella, ktorý tam zahynul v roku 1959, keď mal 25 rokov. Ostatky boli teraz identifikované, uviedla britská stanica BBC a poľský denník Gazeta Wyborcza.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Veľký POŽIAR penziónu Jánošíkov dvor v obci Zázrivá: S OHŇOM bojujú desiatky hasičov a dobrovoľníkov!
PREKVAPENIE na aljašskom summite: Putin sa postaral o humornú vsuvku, jeho GRIMASY kolujú po sociálnych sieťach
MIMORIADNY ONLINE Kľúčové vyhlásenie Trumpa: Vylúčil prímerie na Ukrajine! Zelenskyj smeruje do Washingtonu