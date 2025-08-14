Štvrtok14. august 2025, meniny má Mojmír, zajtra Marcela

MIMORIADNY ONLINE Trump neplánuje s Putinom hovoriť o delení územia na Ukrajine

Donald Trump, Vladimir Putin Zobraziť galériu (2)
Donald Trump, Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP Photo/Elise Amendola, SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump nemá v úmysle so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom hovoriť o žiadnom prípadnom delení územia na Ukrajine, informovala v noci na štvrtok stanica NBC News, ktorá sa odvolala na nemenované zdroje. Trump to podľa nich povedal lídrom európskych štátov počas stredajšej videokonferencie. Okrem toho im vraj oznámil, že na stretnutie s Putinom ide s cieľom dosiahnuť prímerie. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

6:43 Česko v stredu otvorilo v ukrajinskom meste Dnipro kanceláriu svojho veľvyslanectva. Ide tak o vôbec najvýchodnejšie položený úrad akéhokoľvek štátu na Ukrajine, ktorý bol otvorený od začiatku vojny vyvolanej inváziou ruských síl pred viac než tromi rokmi, informoval spravodajský server Novinky.cz.

6:00 V júli bolo zabitých alebo zranených na Ukrajine najviac civilistov od mája 2022, uviedla Misia OSN pre monitorovanie ľudských práv na Ukrajine (HRMMU) vo svojej najnovšej správe. Kvôli bojom v uplynulom mesiaci podľa nej zahynulo najmenej 286 ľudí a ďalších 1388 ich utrpelo zranenia, prevažná väčšina na území kontrolovanom Kyjevom, na ktoré útočí ruská invázna armáda.

Trvalé zastavenie bojov

Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa na virtuálnej schôdzke zúčastnil, po jej skončení oznámil, že Trump by na piatkovom rokovaní s Putinom na Aljaške chcel presadiť trvalé zastavenie bojov na Ukrajine. Šéf Bieleho domu tiež podľa Macrona ubezpečil, že o prípadných územných otázkach bude rozhodovať Kyjev. Trump v stredu vyhlásil, že ak Putin po piatkovom summite oboch lídrov nebude súhlasiť s ukončením vojny Ruska proti Ukrajine, pre Moskvu to bude mať „veľmi vážne dôsledky“. Podľa agentúry AP nešpecifikoval, čo by v takom prípade Rusku hrozilo.

Traja európski predstavitelia a ďalšie dve osoby oboznámené s rozhovormi uviedli, že Trump a európski lídri zhodli, že pred začatím mierových rokovaní musí byť na Ukrajine nastolené prímerie. Niektorí lídri mali po telefonáte dojem, že Trump nemá veľké očakávania od výsledkov svojho stretnutia s Putinom, ktoré sa uskutoční na aljašskej vojenskej základni v Anchorage. Napriek tomu údajne mali z plánov amerického prezidenta dobrý pocit.

Trump sa s lídrami európskych štátov podľa NBC News tiež zhodol na tom, že Ukrajina musí byť zahrnutá do rokovaní a mala by byť tá, ktorá rozhodne, aké územné ústupky je ochotná urobiť. Prezidenta USA minulý týždeň naznačoval, že medzi Ruskom a Ukrajinou dôjde k „výmene území“. Týmito výrokmi vyvolal obavy v Kyjeve i Európe, pretože by to znamenalo, že by Ukrajina mohla prísť o časť svojho územia. Americké ministerstvo financií pred plánovaným summitom podľa agentúry DPA pozastavilo do 20. augusta uplatňovanie niektorých sankcií uvalených na Rusko. Ako v stredu uviedlo, výnimka sa vzťahuje na transakcie, ktoré sú spojené s účasťou ruskej delegácie na rokovaniach na Aljaške.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vodca bosnianskych Srbov Milorad
Rusko kritizuje odvolanie Dodika: Podľa Moskvy to ohrozuje stabilitu Bosny a Hercegoviny
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin
Rusko sa už necíti byť viazané moratóriom na rozmiestňovanie rakiet kratšieho doletu
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin.
Rusko sa už necíti byť viazané moratóriom na rozmiestňovanie rakiet kratšieho doletu: Západ nás ohrozuje, tvrdí Kremeľ
Zahraničné
FOTO Vladimir Putin a Volodymyr
MIMORIADNY ONLINE Kľúčový moment vojny: Ukrajina a Rusko sa údajne dohodli na stretnutí prezidentov!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovenský volejbalista Július Frkaľ po víťaznom obrate s Lotyšskom: Vyhratý druhý set bol kľúčový
Slovenský volejbalista Július Frkaľ po víťaznom obrate s Lotyšskom: Vyhratý druhý set bol kľúčový
Zoznam TV
Slovenský volejbalista Jakub Ihnát po obrate s Lotyšskom: Stále je tam šanca na postup z prvého miesta
Slovenský volejbalista Jakub Ihnát po obrate s Lotyšskom: Stále je tam šanca na postup z prvého miesta
Zoznam TV
Marcel Forgáč dúfa, že jeho deti ostanú na Slovensku: Prečo nechce, aby ušli?!
Marcel Forgáč dúfa, že jeho deti ostanú na Slovensku: Prečo nechce, aby ušli?!
Prominenti

Domáce správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
Matúš Šútaj Eštok
Hlas-SD navrhuje zdanenie hazardu a vojnových ziskov pre ozdravenie ekonomiky
Domáce
minister zdravotníctva Kamil Šaško
Šaško čelí kritike za zrušenie tendra na záchranky v hodnote dvoch miliárd eur
Domáce
STVR v SMÚTKU: Zomrela MODERÁTORKA s najkrajším hlasom! Opakovane získavala ocenenia ako najobľúbenejšia
STVR v SMÚTKU: Zomrela MODERÁTORKA s najkrajším hlasom! Opakovane získavala ocenenia ako najobľúbenejšia
Bratislava

Zahraničné

Nórsko obviňuje proruských hackerov:
Nórsko obviňuje proruských hackerov: Ide o kyberútok na priehradu
Zahraničné
FOTO Lesné požiare v Španielsku
Španielsko požiadalo Európsku úniu o pomoc: Krajinu zasiahli lesné požiare
Zahraničné
Dina Boluarteová
Prezidentka Peru omilostila obvinených: Udeľuje im tak milosť
Zahraničné
Študentmi inicované demonštrácie v
V Srbsku pokračujú protesty, došlo k potýčkam: Zasahovala polícia
Zahraničné

Prominenti

OBROVSKÝ strach známej Slovenky:
OBROVSKÝ strach známej Slovenky: Zlé prognózy v tehotenstve... Už má výsledky!
Domáci prominenti
Zľava: David Kraus, Jan
Dráma v rodine Krausovcov pokračuje: Jeden syn čelí obvineniu zo znásilnenia, druhý utiekol z domu
Domáci prominenti
NECHUTNÉ! Slávna herečka a
NECHUTNÉ! Slávna herečka a jej manžel: Fuj, na hygienu si nepotrpia!
Osobnosti
FOTO Jana Kovalčíková
Najkrajšia životná rola! Janka Kovalčíková s rukou na brušku: Splnil sa jej sen?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nepríjemná burina medzi zámkovou
Experti odporúčajú jednoduchý a účinný spôsob: TAKTO sa zbavíte buriny bez drahých herbicídov!
Zaujímavosti
Vstal z mŕtvych…už šesťkrát:
Vstal z mŕtvych…už šesťkrát: VIDEO Muž (40) desí dedinu svojimi návratmi zo záhrobia, miestni sa ho boja dotknúť!
Zaujímavosti
POZOR na priveľa medu:
POZOR na priveľa medu: TOTO hrozí, ak ho konzumujete vo veľkom množstve
vysetrenie.sk
Virálne video zobrazuje turistu
NEUVERITEĽNÉ, v čom sa vybral muž na turistiku: VIDEO zo Sněžky sa stalo hitom internetu!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Španielsko, Taliansko aj Nórsko: Wizz Air pridáva do Bratislavy až 12 nových liniek a 2 lietadlá (prehľad cien)
Španielsko, Taliansko aj Nórsko: Wizz Air pridáva do Bratislavy až 12 nových liniek a 2 lietadlá (prehľad cien)
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Google môže prísť o svoju vlajkovú loď: Biznis storočia alebo len marketingový ťah? (komentár)
Google môže prísť o svoju vlajkovú loď: Biznis storočia alebo len marketingový ťah? (komentár)

Šport

Ani dvojgólové vedenie nestačilo: Dramatický boj PSG s Tottenhamom o Superpohár rozhodli penalty
Ani dvojgólové vedenie nestačilo: Dramatický boj PSG s Tottenhamom o Superpohár rozhodli penalty
Ostatné
Senzácia na Hlinka Gretzky Cupe sa nekonala: Švédi debaklom poslali Slovákov do derby s Českom
Senzácia na Hlinka Gretzky Cupe sa nekonala: Švédi debaklom poslali Slovákov do derby s Českom
Reprezentácia
Odchovanec Manchestru Rashford bez servítky o problémoch v United: Územie nikoho
Odchovanec Manchestru Rashford bez servítky o problémoch v United: Územie nikoho
Premier League
Favoritovi hrdinsky vzdorovali: Kanada rozobralo Česko až v záverečnej desaťminútovke
Favoritovi hrdinsky vzdorovali: Kanada rozobralo Česko až v záverečnej desaťminútovke
Reprezentácia

Auto-moto

Pripravte sa závidieť: Češi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Pripravte sa závidieť: Češi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Doprava
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Zaujímavosti
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Novinky
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Generácia Z v tom má jasno: Radšej nezamestnaný ako nešťastný
Generácia Z v tom má jasno: Radšej nezamestnaný ako nešťastný
Ekonomika - trh práce
V Číne sa šíri bizarný fenomén: Nezamestnaní platia za to, aby mohli chodiť do práce
V Číne sa šíri bizarný fenomén: Nezamestnaní platia za to, aby mohli chodiť do práce
Aktuality
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Rady a tipy
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Rady a tipy

Technológie

Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Bezpečnosť
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Aplikácie a hry
Zabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiť
Zabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiť
Aplikácie a hry
Rekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd Sĺnk
Rekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd Sĺnk
Vesmír

Bývanie

Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?

Pre kutilov

Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Údržba a opravy
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto raňajkové potraviny vám pomôžu menej jesť celý deň: Znížia hladiny kortizolu či stabilizujú cukor v krvi
Chudnutie a diéty
Tieto raňajkové potraviny vám pomôžu menej jesť celý deň: Znížia hladiny kortizolu či stabilizujú cukor v krvi
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ruský prezident Vladimir Putin
Zahraničné
Blamáž Putinových blízkych: Vyzradili aj to, čo nemali! TOTO sú ciele šéfa Kremľa na summite s Trumpom
Donald Trump, Vladimir Putin
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trump neplánuje s Putinom hovoriť o delení územia na Ukrajine
Dmitrij Osipov a
Zahraničné
Ďalší dvaja ruskí miliardári sú mŕtvi: Príčina je neznáma! Počet záhadných úmrtí medzi elitou opäť stúpol
Covid opäť útočí: Európou
Zahraničné
Covid opäť útočí: Európou sa valí nová vlna! Je úplne iná ako tie predošlé

Ďalšie zo Zoznamu