MIMORIADNY ONLINE Trump neplánuje s Putinom hovoriť o delení územia na Ukrajine

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump nemá v úmysle so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom hovoriť o žiadnom prípadnom delení územia na Ukrajine, informovala v noci na štvrtok stanica NBC News, ktorá sa odvolala na nemenované zdroje. Trump to podľa nich povedal lídrom európskych štátov počas stredajšej videokonferencie. Okrem toho im vraj oznámil, že na stretnutie s Putinom ide s cieľom dosiahnuť prímerie. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:43 Česko v stredu otvorilo v ukrajinskom meste Dnipro kanceláriu svojho veľvyslanectva. Ide tak o vôbec najvýchodnejšie položený úrad akéhokoľvek štátu na Ukrajine, ktorý bol otvorený od začiatku vojny vyvolanej inváziou ruských síl pred viac než tromi rokmi, informoval spravodajský server Novinky.cz.
6:00 V júli bolo zabitých alebo zranených na Ukrajine najviac civilistov od mája 2022, uviedla Misia OSN pre monitorovanie ľudských práv na Ukrajine (HRMMU) vo svojej najnovšej správe. Kvôli bojom v uplynulom mesiaci podľa nej zahynulo najmenej 286 ľudí a ďalších 1388 ich utrpelo zranenia, prevažná väčšina na území kontrolovanom Kyjevom, na ktoré útočí ruská invázna armáda.
Trvalé zastavenie bojov
Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa na virtuálnej schôdzke zúčastnil, po jej skončení oznámil, že Trump by na piatkovom rokovaní s Putinom na Aljaške chcel presadiť trvalé zastavenie bojov na Ukrajine. Šéf Bieleho domu tiež podľa Macrona ubezpečil, že o prípadných územných otázkach bude rozhodovať Kyjev. Trump v stredu vyhlásil, že ak Putin po piatkovom summite oboch lídrov nebude súhlasiť s ukončením vojny Ruska proti Ukrajine, pre Moskvu to bude mať „veľmi vážne dôsledky“. Podľa agentúry AP nešpecifikoval, čo by v takom prípade Rusku hrozilo.
Traja európski predstavitelia a ďalšie dve osoby oboznámené s rozhovormi uviedli, že Trump a európski lídri zhodli, že pred začatím mierových rokovaní musí byť na Ukrajine nastolené prímerie. Niektorí lídri mali po telefonáte dojem, že Trump nemá veľké očakávania od výsledkov svojho stretnutia s Putinom, ktoré sa uskutoční na aljašskej vojenskej základni v Anchorage. Napriek tomu údajne mali z plánov amerického prezidenta dobrý pocit.
Trump sa s lídrami európskych štátov podľa NBC News tiež zhodol na tom, že Ukrajina musí byť zahrnutá do rokovaní a mala by byť tá, ktorá rozhodne, aké územné ústupky je ochotná urobiť. Prezidenta USA minulý týždeň naznačoval, že medzi Ruskom a Ukrajinou dôjde k „výmene území“. Týmito výrokmi vyvolal obavy v Kyjeve i Európe, pretože by to znamenalo, že by Ukrajina mohla prísť o časť svojho územia. Americké ministerstvo financií pred plánovaným summitom podľa agentúry DPA pozastavilo do 20. augusta uplatňovanie niektorých sankcií uvalených na Rusko. Ako v stredu uviedlo, výnimka sa vzťahuje na transakcie, ktoré sú spojené s účasťou ruskej delegácie na rokovaniach na Aljaške.