MIMORIADNY ONLINE Útok na autobusovú stanicu a kliniku v Záporoží: Hlásia 20 zranených!

KYJEV – Najmenej 19 ľudí utrpelo zranenia pri ruskom leteckom údere na mesto Záporožie na juhu Ukrajiny, oznámili v nedeľu tamojší predstavitelia. Ukrajinské úrady predtým uviedli, že delostrelecké a dronové útoky si v krajine počas dňa vyžiadali šesť obetí a desiatky zranených. Informácie priniesli agentúry DPA a AFP. Dianie na Ukrajine sledujeme ONLINE.
6:05 Rusko dnes zaútočilo na ukrajinské Záporoží dvoma riadenými leteckými bombami, ktoré zasiahli okrem iného autobusovú stanicu a univerzitnú kliniku. Útok si podľa miestnych úradov vyžiadal najmenej 20 zranených. Ruské úrady hlásia dvoch mŕtvych po ukrajinskom útoku v Tulskej oblasti.
6:00 Pri rokovaniach o mierovom riešení rusko-ukrajinskej vojny bude len ťažko možné sa vyhnúť otázke budúcnosti ukrajinských území teraz ovládaných Ruskom. V rozhovore s americkou stanicou ABC to podľa agentúry DPA uviedol generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Rusko ovláda približne pätinu rozlohy Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. "Musíme v tejto chvíli vziať na vedomie, že Rusko kontroluje časť ukrajinského územia," povedal Rutte.
Útok na autobusovú stanicu
Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov na sociálnej sieti informoval, že tzv. kĺzavé bomby zasiahli popoludní autobusovú stanicu v centre mesta. Budovu vážne poškodili. „Sú informácie, že pod troskami sú stále ďalší ľudia,“ napísal. Záchranná operácia večer pokračovala. Celkovo na frontovej línii nedošlo k zmierneniu bojov, hoci sa USA a Rusko dohodli na summite svojich prezidentov v snahe ukončiť vojnu na Ukrajine. Tú zatiaľ na rokovania nepozvali.
„Rusko neurobilo jediný skutočný krok k mieru, jediný krok v teréne alebo vzduchu, ktorý mohol zachrániť životy,“ povedal v nedeľňajšom pravidelnom večernom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Šesť mŕtvych hlásili regionálne úrady z Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti. Okrem toho zahynuli v pobrežnom meste Odesa traja návštevníci pláže po tom, čo pri kúpaní v mori zakopli o mínu na mieste, kde je vstup zakázaný.
Ukrajinská armáda tvrdila, že jej drony zasiahli veľkú ropnú rafinériu v západoruskej Saratovskej oblasti, ktorej gubernátor Roman Busargin potvrdil jednu obeť. Ďalšia osoba zahynula v dôsledku ukrajinskej paľby v ruskej Belgorodskej oblasti. Ďalšia rafinéria bola poškodená v meste Uchta v Komijskej republike na severovýchode európskej časti Ruska, asi 2000 kilometrov od frontovej línie, uviedol pre AFP zdroj z ukrajinskej vojenskej rozviedky GUR. Komijský gubernátor na Telegrame potvrdil dronový útok, nespomenul však rafinériu a uviedol, že útok si nevyžiadal obete.