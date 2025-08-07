Štvrtok7. august 2025, meniny má Štefánia, zajtra Oskar

Británia zadržala prvých migrantov, ktorých podľa dohody vyhostí do Francúzska

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

LONDÝN - Spojené kráľovstvo vo štvrtok oznámilo, že zadržalo prvých migrantov podľa novej dohody „jeden sem, jeden tam“, ktorú uzavrelo začiatkom júla s Francúzskom. Informujú agentúry AFP a DPA.

Podľa dohody „jeden sem, jeden tam“ bude Británia posielať späť do Francúzska nelegálnych migrantov, ktorí sa do krajiny dostali cez Lamanšský prieliv na malých lodiach. Výmenou za to prijme rovnaký počet migrantov, ktorí majú legitímne dôvody žiadať o azyl v Británii. Iniciatívu „jeden sem, jeden tam“, ktorá nadobudla účinnosť v stredu, oznámili minulý mesiac britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron.

„Včera (v stredu) napoludnie sme začali zadržiavať osoby, ktoré prišli do Spojeného kráľovstva na malých loďkách. Budú zadržiavaní v imigračných centrách až do svojho vyhostenia,“ uviedlo vo vyhlásení ministerstvo vnútra a dodalo, že zadržaných utečencov plánuje poslať do Francúzska v najbližších týždňoch.

Zábery zo stredajšej akcie pri meste Dover zachytávajú migrantov v záchranných vestách, ako vystupujú z lode pobrežnej stráže.

„Ak pri vstupe do tejto krajiny porušíte zákon, hrozí vám, že vás pošlú späť. Keď hovorím, že sa nezastavím pred ničím, aby som zabezpečil naše hranice, myslím to vážne,“ napísal Starmer na sociálnej sieti X.

