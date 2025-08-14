Obrovský škandál: Zdravotná sestra mala sexuálne obťažovať novorodencov! Boli predčasne narodení

PARÍŽ - Za zatvorenými dverami nemocnice, kde má byť každé dieťa v bezpečí, sa odohrávali skutky, ktoré nemajú miesto v civilizovanej spoločnosti. Mladá zdravotná sestra z parížskeho predmestia čelí šokujúcim obvineniam. A keď sa na internete objavili dôkazy, ktoré nikto nechcel vidieť, začal sa prípad, aký Francúzsko ešte nezažilo.
Začalo sa to videom na sociálnej sieti. A skončilo sa to na polícii
Prípad vyplával na povrch mimoriadne bizarným spôsobom. Na sociálnej sieti X sa objavili príspevky, ktoré už na prvý pohľad vyvolávali znepokojenie. Istý muž sa v nich vyjadroval o pedofílii, inceste aj zoofílii. V jednej z konverzácií potom tvrdil, že pozná ženu pracujúcu v nemocnici, ktorá „sa hrá s deťmi“, a ponúkol, že zábery ukáže.
Jedna z používateliek, ktorá s ním komunikovala, pre francúzsku televíziu TF1 uviedla: „Povedal, že tie videá natočila zdravotná sestra z oddelenia neonatológie. A jednoducho mi ich poslal.“ Žena neváhala, všetko zverejnila a rozbehla sa lavína.
Skutky priamo medzi inkubátormi
Podľa vyšetrovania sa všetko odohrávalo v nemocnici v Montreuil pri Paríži, kde 26-ročná zdravotná sestra pracovala na oddelení starostlivosti o predčasne narodené deti. Práve tam mala — medzi decembrom 2024 a januárom 2025 — opakovane sexuálne zneužívať novorodencov a všetko si natáčať na mobilný telefón.
Francúzsky portál Radio France uviedol, že sestra mala deťom vkladať prsty do úst, vyzliekať ich a dotýkať sa ich genitálií. Videá, ktoré z toho vznikli, neskôr kolovali po internete.
Psychický tlak? Sestra sa sama prihlásila
Keď sa záznamy rozšírili po sociálnych sieťach a verejnosť začala na nemocnicu tlačiť, zdravotná sestra nevydržala. Po tom, čo sa opäť stretla so svojimi vlastnými videami, sa sama dostavila na policajnú stanicu a priznala sa. Tvrdila, že konala pod psychickým nátlakom svojho priateľa, ktorý ju mal k týmto činom navádzať.
Muž, ktorý sa zábermi pôvodne chválil na sieti X, je v súčasnosti obvinený rovnako ako ona.
Oficiálne vyjadrenie nemocnice: Ostré odsúdenie a vyšetrovanie
Zamestnávateľ konal okamžite — sestru dočasne suspendovali. Nemocnica v Montreuil vydala oficiálne vyhlásenie: „Chovanie tejto zdravotnej sestry — ak sa preukáže — predstavuje vážne individuálne zlyhanie, ktoré nemocnica jednoznačne odsudzuje.“
Identita detí objasnená. Rasový motív nemocnica vylúčila
Vedenie nemocnice sa snaží upokojiť verejnosť a reagovať na šíriace sa obavy. Podľa informácií denníka Le Parisien sa podarilo identifikovať dve obete zachytené na videách — jedno dieťa má tmavú farbu pleti, druhé svetlú. Nemocnica tým dôrazne odmietla, že by prípad mohol mať rasový podtext, ako sa začalo špekulovať medzi niektorými rodičmi.
Obaja sú obvinení. Na slobode, ale pod kontrolou súdu
Zdravotná sestra aj jej 28-ročný partner sú oficiálne obvinení zo sexuálneho násilia na maloletých. Napriek závažnosti skutkov sú momentálne na slobode, no pod prísnym súdnym dohľadom. V prípade dokázania viny im obom hrozí až desať rokov väzenia.