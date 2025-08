MIMORIADNY ONLINE Witkoff by mohol čoskoro vycestovať do Ruska: V Záporožskej oblasti zahynuli po útoku traja ľudia

Steve Witkoff (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

Načítať nové správy

7:27 Rusko zintenzívňuje úsilie ovplyvniť Moldavčanov žijúcich v Európe s cieľom zasiahnuť do nadchádzajúcich parlamentných volieb v Moldavsku. Podľa magazínu Politico na to upozornil poradca tamojšej prezidentky pre národnú bezpečnosť Stanislav Secrieru.

Moldavské úrady podľa neho zaznamenali prudký nárast ruských dezinformácií zameraných na takmer štvrť milióna voličov v diaspóre a s ním spolupracujúcich skupín, ako napríklad siete známej ako Matrioška. Ich taktiky spočívajú vo vytváraní falošných médií a ich využívaní na šírenie nepravdivých správ.

6:40 Ukrajinský dronový útok v noci na dnes zažehol požiar budovy železničnej stanice vo Volgogradskej oblasti a poškodil elektrické vedenie. Uviedla dnes správa tejto ruskej oblasti. Kyjev sa k úderu nevyjadril a agentúra Reuters napísala, že sa jej nepodarilo správy o útoku nezávisle overiť.

Nevybuchnutý dron spadol na koľaje blízko vlakovej stanice, uviedla volgogradská správa na komunikačnej platforme telegram s odvolaním sa na gubernátora Volgogradskej oblasti Andreja Bočarova. Trať poškodená podľa správy pri útoku nebola.

6:20 Spolupracovník amerického prezidenta Stephen Miller v nedeľu obvinil Indiu, že nákupom ropy z Ruska pomáha financovať jeho vojnové úsilie proti Ukrajine. Uviedla to agentúra Reuters, podľa ktorej ide o jedno z najostrejších vyjadrení Trumpovej administratívy na adresu významného partnera Spojených štátov v indicko-tichomorskom regióne.

Rusko útočilo na obec Stepnohirsk

Terčom ruského útoku sa stala obec Stepnohirsk, ktorá leží iba niekoľko kilometrov od frontovej línie. Pri údere boli podľa Fedorova zničené obytné domy. Gubernátor Volgogradskej oblasti Andrej Bočarov na sieti Telegram napísal, že ukrajinský nevybuchnutý dron dopadol na koľaje, pričom poškodil elektrické vedenie a spôsobil požiar v budove železničnej stanice. Reuters nedokázala tieto informácie nezávisle overiť.

Ukrajina sa od februára 2022 bráni invázii ruských síl. Ich vojenské ťaženie sa zameriava predovšetkým na východné a juhovýchodné oblasti Ukrajiny, kde Rusi už niekoľko mesiacov dosahujú postupné územné zisky a v posledných dňoch údajne spustili aj nové operácie. Ruské ministerstvo obrany v nedeľu uviedlo, že od začiatku tohto roka jeho sily dobyli viac než 200 obcí.

Kyjev tvrdí, že Rusi menia svoju taktiku a využívajú menšie sabotážne jednotky v snahe pokročiť vo svojej ofenzíve vo východnej časti Doneckej oblasti. Sústredia sa najmä na mesto Pokrovsk, ktoré je už niekoľko mesiacov pod ich útokom. Podľa sobotňajšieho vyhlásenia Moskvy v blízkosti mesta obsadili ďalšiu dedinu.

Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že jeho jednotky po mesiacoch bojov obsadili aj strategicky významné mesto Časiv Jar na východe Ukrajiny. Ukrajinská armáda tieto správy neskôr poprela. Jej hovorca v sobotu uviedol, že sa Ukrajincom napriek pokusom Rusov o prienik darí držať svoje pozície v meste Kamianske, ktoré leží niekoľko kilometrov južne od obce Stepnohirsk.

Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj na sieti Facebook napísal, že ukrajinské sily čelia najtvrdším bojom v okolí Pokrovska a dvoch ďalších sektoroch. Ruské jednotky sa podľa neho snažia do Pokrovska dostať pomocou stratégie „totálnej infiltrácie“, pričom zvyšujú počet sabotáží v ukrajinskom tyle. Ukrajinci medzitým zriadili rezervy, ktorých úlohou je ničiť nepriateľské prieskumné a sabotážne skupiny, dodal Syrskyj.

Witkoff by tento týždeň mohol vycestovať do Ruska

Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff by tento týždeň mohol vycestovať do Ruska, potvrdil v noci na pondelok SELČ šéf Bieleho domu Donald Trump. Návšteva by sa podľa neho mohla uskutočniť v stredu alebo vo štvrtok. Informuje AFP.

Trump minulý utorok oznámil, že dáva Rusku desať dní na ukončenie konfliktu na Ukrajine. Túto lehotu pôvodne stanovil na 50 dní, neskôr ju však skrátil. Nový termín uplynie 8. augusta. V prípade, že Rusko lehotu nedodrží, Trump pohrozil uvalením 100-percentného cla na obchodných partnerov Moskvy.

Witkoff sa podľa prezidenta USA momentálne sústreďuje na otázky týkajúce sa Pásma Gazy, ale stále môže vycestovať do Ruska, ktoré pred viac než tromi rokmi vojensky napadlo susednú Ukrajinu.

„Myslím, že budúci týždeň, v stredu alebo vo štvrtok (6. a 7. augusta), možno pôjde do Ruska. Radi by ho videli. Požiadali ho o stretnutie. Uvidíme, čo sa stane,“ povedal Trump v nedeľu miestneho času novinárom. O Witkoffovej ceste do Ruska sa prvýkrát zmienil minulý štvrtok po masívnom útoku na Kyjev, keď ruské ostreľovanie označil za nechutné.

Na otázku, čo bude nasledovať, ak Rusko do požadovaného dátumu nepristúpi na prímerie alebo vojnu neukončí, Trump odpovedal, že uvalí sankcie. „No, budú sankcie, ale zdá sa, že (Rusi) sú celkom dobrí v ich obchádzaní. Viete, sú to prefíkaní ľudia,“ vyhlásil americký prezident. Moskva sa opatreniam podľa neho môže vyhnúť pristúpením na „dohodu, vďaka ktorej ľudia prestanú umierať“.

Trump okrem toho oznámil, že dve jadrové ponorky, ktoré pre „provokatívne vyjadrenia“ podpredsedu Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrija Medvedeva nechal presunúť bližšie k Rusku, sú už „v regióne“. Nespresnil, či mal na mysli jadrové ponorky alebo ponorky s jadrovými zbraňami. Nešpecifikoval ani miesta ich vyslania, ktoré americká armáda zvyčajne drží v tajnosti.

Rusko napriek tlaku zo strany Spojených štátov podľa AFP pokračuje vo svojej invázii na Ukrajinu. Šéf Kremľa Vladimir Putin, ktorý výzvy na prímerie odmieta, v piatok vyhlásil, že má záujem o mier, ale že jeho požiadavky na ukončenie vojny zostávajú nezmenené. Medzi ne patrí, aby sa Ukrajina vzdala svojho územia aj ambícií vstúpiť do NATO.