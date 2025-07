Odborníci prehovorili: TAKÉTO počasie nás čaká na JESEŇ! V novembri príde veľký zvrat

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com)

LODÝN - Horúce dni, ktoré by sa dali krájať, a o pár hodín neskôr sychravý chlad, čo zalieza pod nechty. Počasie v lete 2025 sa mení tak rýchlo, že nestačia ani predpovede. No zatiaľ čo Slováci skúšajú predpovedať, či si ráno oblečú šortky alebo plášť, meteorológovia už upriamujú pozornosť na jeseň. A to, čo vidia v globálnych modeloch, neveští žiadnu nudu.