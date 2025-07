Taliansko rozšíri väznice o 15-tisíc miest: Rieši preplnenosť a závislosti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

RÍM - Talianska vláda sa zaviazala k rozšíreniu kapacít väzníc až o 15 000 miest a uľahčeniu presunu väzňov so závislosťami do liečební, aby tak riešila problémy s preplnenosťou inštitúcií na výkon trestu. Informuje agentúra Reuters.

Samovraždy a horúčavy zviditeľnili krízu

Zložitá situácia väzňov v Taliansku získala väčšiu pozornosť po minuloročnom rekordnom počte samovrážd a po sťažnostiach na prudký nárast letných teplôt vo väzenských zariadeniach, ktoré nie sú klimatizované.

Podľa údajov ministerstva spravodlivosti bolo k 15. júlu v krajine 62 986 väzňov, pričom skutočná kapacita väzníc je 47 289 osôb. Taliansko v dôsledku toho dosahuje 133-percentnú obsadenosť – jednu z najhorších v Európe. Databáza organizácie World Prison Brief uvádza, že horšie sú na tom len Cyprus a Francúzsko.

Meloniová sľubuje nové miesta

Taliansky parlament vlani schválil zákon na zlepšenie podmienok väzení, ktorý však v praxi dosiahol iba malý účinok. „Sme presvedčení, že spravodlivý štát by mal prispôsobiť kapacity väzení počtu ľudí, ktorí by si mali odpykať svoj trest,“ uviedla v utorok vo vyhlásení premiérka Giorgia Meloniová. Jej vláda predstavila plán na zvýšenie kapacít v hodnote 758 miliónov eur, ktorým by krajina do roku 2027 získala takmer 10 000 miest. Okrem toho hovorila o ďalšej iniciatíve bez konkrétneho rozpočtu, ktorá by mala zabezpečiť vznik 5000 miest do piatich rokov.

Závislí väzni by mohli trest odpykať v liečebniach

Vláda prijala aj návrh zákona, no musí ho ešte schváliť parlament, prostredníctvom ktorého by značná časť väzňov závislých od alkoholu či drog mohla opustiť väzenie a odpykávať si trest v liečebných centrách. „Sú to skôr ľudia, ktorí potrebujú liečbu než zločinci, ktorí potrebujú trest,“ povedal minister spravodlivosti Carlo Nordio a zdôraznil, že títo odsúdení tvoria takmer tretinu väzenskej populácie.

Nordio tiež poukázal na minulotýždňové oznámenie, že až približne 10 000 väzňov, ktorým sa blíži koniec trestu, by mohlo získať nárok na domáce väzenie či podmienečný trest. Jeho ministerstvo zriadilo pracovnú skupinu na urýchlenie posudzovania týchto prípadov. Predčasné prepúšťanie väzňov by však bolo postupné, doplnil Reuters.