USA vinia UNESCO zo zaujatosti voči Izraelu: Riaditeľka organizácie to popiera

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

Denník The New York Post v utorok informoval, že americký prezident Donald Trump nariadil vystúpenie USA z UNESCO. Podľa denníka tak Biely dom spravil pre údajné protiamerické a protiizraelské postoje organizácie, ako aj jej zaujatosť v prospech Číny.

USA vystupujú z tejto organizácie celkovo už po tretíkrát, z toho po druhýkrát za vlády Trumpa. Z UNESCO vystúpili USA najprv v roku 1984, a to pre údajné zlé hospodárenie organizácie. Vrátili sa v roku 2003 za vlády Georgea W. Busha, ktorý to zdôvodnil tým, že UNESCO vykonalo potrebné reformy. Počas prvej Trumpovej administratívy však Spojené štáty znovu vystúpili, a to v roku 2017. Členom UNESCO sa stali opäť za Trumpovho nástupcu Joea Bidena v roku 2023. Najnovšie rozhodnutie šéfa Bieleho domu nadobudne účinnosť na konci roka 2026.

Vystúpenie pravdepodobne ovplyvní UNESCO

Bruceová v utorok uviedla, že ďalšie pôsobenie v UNESCO nie je v národnom záujme Spojených štátov. Táto organizácia sa podľa nej príliš sústreďuje na ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, ktoré označila za „globalistickú ideologickú agendu“. Zároveň poukázala na podľa nej protiizraelský postoj UNESCO pri prijatí Palestíny za členský štát. „Rozhodnutie UNESCO prijať Palestínsky štát za člena je veľmi problematické, v rozpore s politikou USA a prispelo to k šíreniu protiizraelskej rétoriky v rámci organizácie,“ vyhlásila hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí.

Vystúpenie USA podľa AP pravdepodobne ovplyvní UNESCO, pretože Washington prispieva významnou časťou do rozpočtu organizácie. Tá by však mala byť schopná poradiť si s týmto krokom USA, poznamenala americká agentúra. Generálna riaditeľka UNESCO Azoulayová tvrdí, že rozhodnutie USA vystúpiť z organizácie nie je prekvapením. „Je mi veľmi ľúto rozhodnutia prezidenta Donalda Trump opäť stiahnuť Spojené štáty americké z UNESCO,“ uviedla. „Hoci je toto oznámenie poľutovaniahodné, očakávalo sa a UNESCO sa naň pripravilo,“ konštatovala. Azoulayová zároveň poprela obvinenia zo zaujatosti UNESCO voči Izraelu. „Sú v rozpore s reálnym úsilím UNESCO, najmä v oblasti vzdelávania o holokauste a boja proti antisemitizmu,“ dodala.