Poplach v Taliansku: Šíri sa tam nebezpečná horúčka! Už zabila jednu ženu, ďalší ľudia bojujú o život

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Náhla smrť dôchodkyne: vírus zasiahol bez varovania

V nemocnici San Giovanni di Dio v meste Fondi zomrela 82-ročná žena na následky infekcie západonílskym vírusom. Seniorka, pôvodom z Neroly pri Ríme, bola hospitalizovaná s vysokou horúčkou a silným zmätením. Lekári sa snažili jej stav stabilizovať, no ochorenie postupovalo nečakane rýchlo. O niekoľko dní neskôr sa jej životný príbeh uzavrel. Bola to prvá oficiálne potvrdená obeť vírusu v Taliansku za rok 2025, píše portál euronews.

Krízové ohnisko v Laziu: dvaja muži v kritickom stave

V samotnom Laziu je v tejto chvíli potvrdených už šesť prípadov nákazy. Všetky pochádzajú z provincie Latina. Stav dvoch mužov – vo veku 63 a 72 rokov – je vážny. Nachádzajú sa na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici Santa Maria Goretti v Latine, kde lekári bojujú s neurologickými komplikáciami spôsobenými vírusom. Obaja pacienti mali už pred nákazou zdravotné problémy. Lekári však zdôrazňujú: prípady spolu nesúvisia, čo opäť potvrdzuje, že infekcia sa neprenáša z človeka na človeka, ale výlučne prostredníctvom infikovaných komárov.

Sever v ohrození: Lombardia pod inváziou komárov

Ani sever Talianska nezostáva ušetrený. Národný zdravotnícky ústav (ISS) vo svojom hlásení z 17. júla potvrdil výskyt vírusu vo vzorkách komárov odchytených pri Pavii. V nasledujúcich dňoch pribudli ďalšie tri ohniská: v Lodi, Cremone a Mantove. Lombardia sa tak ocitá pod čoraz silnejšou virologickou hrozbou. Mapa nákazy sa rozrastá.

Akosa šíri západonílska infekcia

Západonílsky vírus patrí do čeľade Flaviviridae a prenášajú ho najmä komáre rodu Culex, aktívne aj v mestách. Pôvodným zdrojom sú však divé vtáky – tie vírus uchovávajú a prenášajú ďalej cez krv cicavcov. Väčšina infikovaných ľudí nemá žiadne príznaky, no asi u 20 % sa objavia horúčky, bolesti svalov, vyrážky či nevoľnosť. V závažných prípadoch, ako teraz v Laziu, môže vírus prerásť do encefalitídy či meningitídy – ochorení, ktoré môžu končiť smrťou. Najzraniteľnejší sú starší a ľudia s oslabenou imunitou.

Letná hrozba z mlák a kvetináčov

Zmeny klímy, extrémne teplo – ideálne podmienky pre množenie komárov. Aj najmenšie kaluže v kvetináči, upchaté odtoky alebo zatienené nádoby na vodu sa môžu stať liahniskami. Čoraz častejšie sa v Európe objavujú vírusy ako Dengue, Zika, Chikungunya či Usutu – všetky prenášané rovnakým spôsobom. Odborníci bijú na poplach: ide o rastúce riziko pre verejné zdravie.

Bez vakcíny. Len prevencia

Taliansko síce disponuje pokročilým monitorovacím systémom, ktorý sleduje vírus v populácii komárov, vtákov i ľudí, no účinný liek alebo vakcína stále neexistujú. Jedinou ochranou je prevencia.

Zdravotné úrady preto opakovane vyzývajú:

Zlikvidujte stojatú vodu v okolí domu.

Používajte repelenty a sieťky.

Nezanedbávajte lokálne dezinfekcie.

Hláste zamorené oblasti.

Dodržujte odporúčania pri darovaní krvi.

Tiché šírenie. Taliansko musí konať

Úmrtie dôchodkyne v Laziu nie je len ojedinelým incidentom. Je to varovanie, že západonílska horúčka sa stáva v Taliansku endemickou. V kombinácii s prudkou expanziou v Lombardii predstavuje reálnu výzvu pre verejné zdravie. Čiastočné opatrenia nestačia – potrebná je koordinovaná akcia štátu, miest a občanov. Pretože boj s vírusom nezačína v laboratóriách, ale pri odtokovom kanáli na dvore.