Medzietnické násilnosti s viac ako 700 obeťami na životoch! Sýrsky prezident vyhlásil okamžité prímerie

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Omar Sanadiki)

V oficiálnom vyhlásení prezidentský palác vyzval „všetky strany konfliktu, aby prímerie plne rešpektovali a okamžite zastavili násilnosti“. Toto vyhlásenie prišlo po tom, ako sa v provincii Suwajdá začali rozmiestňovať sýrske bezpečnostné zložky a po oznámení dohody o prímerí medzi Sýriou a Izraelom, ktorú sprostredkovali Spojené štáty. Izrael, ale aj niektoré drúzske skupiny, sa doteraz stavali proti prítomnosti sýrskej armády v tejto oblasti, poznamenala AFP.

🇸🇾 Kolejna wojna w Syrii

Po wdrożeniu rozejmu, siły STG całkowicie wycofały się z prowincji Suwajda. W ciągu kilku godzin milicje druzyjskie przejęły pełną kontrolę nad prowincją, docierając do granic z prowincjami Rif, Damaszek i Daraa.https://t.co/tSBXBW9nyZ pic.twitter.com/taZF6lDGYr — Roman o Wojnie (@Roman_o_Wojnie) July 17, 2025

Provincia Suwajdá je domovom väčšinovo drúzskej menšiny, ktorá si počas občianskej vojny v Sýrii udržiavala relatívnu autonómiu. Režim medzičasom zosadeného prezidenta Bašára Asada tam pôsobil prevažne nepriamo - cez miestnych spojencov alebo dohody, aby nedráždil drúzsku komunitu, ktorá bola často neutrálna, niekedy lojálna, no tiež kritická. Ministerstvo vnútra vo svojom statuse na platforme Telegram ozrejmili, že jeho jednotky sa začali rozmiestňovať v provincii Suwajdá „s cieľom chrániť civilistov a ukončiť chaos.“

Zrážky medzi príslušníkmi drúzskej menšiny a sunnitskými beduínmi vypukli v provincii Suwajdá v nedeľu 13. júla a prerástli do násilností, ktoré si podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) vyžiadali stovky obetí. Do bojov sa medzičasom zapojili aj nové islamistické bezpečnostné zložky podporujúce beduínov. Do vývoja situácie vojensky zasiahol aj Izrael, ktorý ostreľoval viaceré pozície sýrskej armády vrátane blízkosti prezidentského paláca. Prímerie medzi Sýriou a Izraelom oznámil v noci na sobotu americký veľvyslanec v Turecku Tom Barrack, pričom vyzval všetky strany, aby zložili zbrane.