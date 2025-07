Desivá nehoda! Pri zrážke viacerých vozidiel zahynuli štyria ľudia

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

SAN ANTONIO - Ukradnuté auto vo štvrtok na diaľnici v americkom San Antoniu narazilo do autobusu a spôsobilo nehodu viacerých vozidiel, pri ktorej zomreli štyria ľudia a 16 utrpeli zranenia, oznámila polícia. Informuje o tom správa z agentúry AP.

Dvoch cestujúcich v autobuse vyhlásili na mieste za mŕtvych a dvoch v nemocnici. Ďalších 16 zranených vrátane detí a starších ľudí museli záchranári ošetriť. Niekoľkí pasažieri ukradnutého Chevroletu Camaro z miesta utiekli, pričom najmenej jeden z nich bol ozbrojený.

Auto na diaľnici narazilo do prívesu pripojeného k autobusu, v dôsledku čoho jeho vodič stratil nad vozidlom kontrolu a narazil do zvodidiel. Do autobusu následne vrazilo nákladné auto, ktoré sa prevrátilo na bok. Pri zrážke podľa polície vyletelo z autobusu niekoľko ľudí.