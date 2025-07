MIMORIADNY ONLINE Slovensko uvoľní cestu k 18. balíku sankcií proti Rusku! Útoky pokračujú, obete pribúdajú

(Zdroj: Getty Images)

6:31 Ruská protivzdušná obrana počas noci na dnes zostrelila viac ako dve desiatky ukrajinských bezpilotných lietadiel, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ukrajinská protivzdušná obrana práve odráža nálet ruských dronov na Záporoží na juhovýchode krajiny, uviedol šéf oblastnej správy Ivan Fedorov a vyzval obyvateľov, aby zotrvali v úkrytoch.

6:00 Premiér SR Robert Fico vo štvrtok večer informoval, že dá inštrukciu zástupcom SR pri Európskej únii, aby v piatok uvoľnili cestu k 18. balíku protiruských sankcií. Podľa Fica by bolo kontraproduktívne pokračovať v blokovaní ďalšieho sankčného balíka, keďže všetky možnosti rokovaní s Európskou komisiou sú nateraz vyčerpané a zotrvávanie na súčasnej pozícii by ohrozilo záujmy SR. Premiér to uviedol vo videu na sociálnej sieti Facebook, informuje. Premiér uviedol, že slovenskí zástupcovia 18. sankčný balík vetovali celkovo šesťkrát. SR má podľa jeho slov k dispozícii písomné záväzky Európskej komisie (EK) podpísané jej predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou a kolégiom komisárov.

Bombardovali mesto Kosťantynivka

Podľa tamojšej prokuratúry ruská armáda bombardovala mesto Kosťantynivka delostreleckými granátmi viac ako dve hodiny. V dôsledku útokov údajne zahynuli najmenej dvaja ľudia vo veku 57 a 59 rokov, 67-ročný muž utrpel poranenia a najmenej 32 obytných budov bolo poškodených. Jedna žena a päť mužov v meste Kramatorsk zas utrpeli poranenia v dôsledku dronových útokov.