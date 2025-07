Hrozivé plány Ruska do roku 2036 sú odhalené: Ukrajina ich ukázala USA! Je v nich aj útok na NATO

Kirill Budanov, ukrajinský špión a šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky. (Zdroj: Twitter/NEXTA)

KYJEV/WASHINGTON - Kremeľ sa nechystá zastaviť na hraniciach Ukrajiny. Podľa šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky má Rusko v oficiálnych vojenských plánoch už teraz načrtnuté aj možné útoky na členské krajiny NATO – a to najneskôr do roku 2036. Spojené štáty boli o tom informované na tajnom brífingu v Kyjeve.

Ruská hrozba rastie, Ukrajina bije na poplach

Ukrajinský generálporučík Kyrylo Budanov, šéf vojenskej rozviedky (HUR), počas stretnutia s americkým zmocnencom pre Ukrajinu Keithom Kelloggom otvorene varoval: Moskva už má pripravené dlhodobé vojenské plány na expanziu – a neobmedzujú sa iba na Ukrajinu.

„Imperiálne ambície Kremľa sa neobmedzujú iba na Ukrajinu. Ich cieľom je celá Európa,“ vyhlásil Budanov počas stretnutia. „S podporou USA dokážeme Rusko zastaviť a vyradiť jeho vojenský potenciál.“

Podľa oficiálneho vyhlásenia ukrajinskej vojenskej rozviedky na platforme Telegram, boli Američania informovaní, že plány agresorského štátu Ruska do roku 2036 rátajú s ozbrojeným konfliktom nielen na východnom fronte, ale aj so západným rozšírením – teda priamym útokom na územie Aliancie.

Týždňová misia a dôverné stretnutia

Americký vyslanec Keith Kellogg pricestoval do Kyjeva v pondelok a v krajine zostane celý týždeň. V utorok sa zúčastnil brífingu vedeného ukrajinským ministrom obrany Rustemom Umerovom.

Prítomní boli aj vrchný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj, Budanov a jeho zástupca generálmajor Vadym Skibickyj. Informoval o tom portál Unian.

Hlavnou témou rokovaní bola aktuálna situácia na fronte a hrozby plynúce z pripravovaných ruských operácií. Diskutovalo sa tiež o pripravovanej dohode medzi USA a NATO, ktorá má umožniť zrýchlené dodávky špičkových amerických zbraní na Ukrajinu.

Ruský cieľ: Európa

„Rusko uznáva iba silu – a práve vďaka nej dosiahneme trvalý mier,“ zdôraznil Budanov. Poďakoval tiež USA za ich politickú, ekonomickú a vojenskú podporu, ktorá je podľa neho rozhodujúca pre prežitie Ukrajiny.

Podľa Budanova, ak by Moskve padla Ukrajina do rúk, ďalším cieľom by s vysokou pravdepodobnosťou bolo Poľsko – členský štát NATO. Tieto obavy potvrdil aj generálny tajomník NATO Mark Rutte, ktorý nedávno varoval, že Rusko by mohlo predstavovať bezprostrednú hrozbu pre Alianciu už do piatich rokov.