Ukrajinský premiér Denys Šmyhal podal demisiu, vo funkcii bol od roku 2020

Denys Šmyhaľ (Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

"Ďakujem našim obrancom a obranením, ktorí držia front a chránia Ukrajinu! Ďakujem prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému za dôveru!" uviedol Šmyhal v príspevku na platforme Telegram, ku ktorému pripojil kópiu rezignačného listu. Šmyhalova demisia je súčasťou širšej obmeny ukrajinskej vlády. Zelenskyj v pondelok požiadal Svyrydenkovú, aby sa ujala funkcie premiérky. Krok zdôvodnil potrebou posilniť potenciál ukrajinskej ekonomiky alebo zvýšiť výrobu zbraní. Svyrydenková neskôr uviedla, že čoskoro predstaví kandidátov na budúcich členov vlády.

Šmyhal bol najdlhšie slúžiacim predsedom ukrajinskej vlády

Vymenovanie Svyrydenkovej do čela vlády vyžaduje súhlas parlamentu. Najvyššia rada, teda ukrajinský parlament, by mal dnes odvolať súčasnú vládu a vo štvrtok schváliť nových ministrov. Zelenskyj v pondelok uviedol, že končiaci premiér by mal v novom kabinete zastávať post ministra obrany. Súčasný šéf rezortu Rustom Umerov by sa podľa informácií ukrajinských médií mohol stať budúcim veľvyslancom v Spojených štátoch.

Šmyhal bol najdlhšie slúžiacim predsedom ukrajinskej vlády od vtedy, čo krajina v roku 1991 získala nezávislosť od Moskvy. Bol zároveň jedným z činiteľov, ktorí stáli po boku prezidenta Zelenského od samého začiatku plošnej ruskej invázie z februára 2022.