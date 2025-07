Taliansko uľahčuje dopravu: Do lietadla nastúpite aj bez bez kontroly dokladov

TALIANSKO - V Taliansku je po novom možné cestovať na leteckých spojoch do talianskych miest a destinácií v schengenskom priestore bez kontroly dokladov pri nástupe do lietadla. Napísal denník Corriere della Sera s odkazom na smernicu štátneho úradu pre civilné letectvo Enac. Krok by mal uľahčiť odbavovanie letov, podľa úradu sú však stále možné náhodné kontroly.