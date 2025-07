Austrália v tom má jasno: Neprisľúbi nasadenie svojich vojakov v žiadnom konflikte

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Pre Austráliu je prioritou jej suverenita a „nediskutujeme o hypotetických otázkach“, povedal Conroy v rozhovore pre televíziu ABC. „Rozhodnutie o zapojení austrálskych jednotiek do konfliktu prijme daná vláda v daný deň, nie vopred,“ vysvetlil. Námestník amerického ministra obrany pre politické záležitosti Elbridge Colby nalieha na austrálskych a japonských predstaviteľov, aby zaujali postoj v prípadnom konflikte na Taiwane, hoci samotné USA nezaručili bezpodmienečnú ochranu krajiny, uviedol v sobotu denník The Financial Times.

Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia

Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Peking opakovane deklaroval, že jedného dňa Taiwan ovládne a na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.

Austrálsky premiér Anthony Albanese v nedeľu na začiatku svojej šesťdňovej návštevy Číny povedal, že Canberra si neželá žiadnu zmenu súčasného stavu v otázke Taiwanu. Conroy zdôraznil, že Austrália je znepokojená z budovania jadrových a konvenčných vojenských síl Číny a má záujem o vyvážený indo-pacifický región, v ktorom nemá žiadna krajina dominantné postavenie.