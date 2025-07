Nová Kaledónia bude mať jedinečný status v rámci Francúzska a vlastné občianstvo

francúzsky prezident Emmanuel Macron (Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

„Dohodlo sa vytvorenie inštitucionálneho rámca sui generis pre ‚štát Nová Kaledónia’ v rámci francúzskeho štátneho celku. Táto dohoda, ktorej usmernenia budú zakotvené v ústave, stanovuje podmienky, za ktorých sa vytvorí štátna príslušnosť Novej Kaledónie,“ citoval denník Le Monde text dohody, podľa ktorej bude môcť byť Nová Kaledónia uznaná medzinárodným spoločenstvom.Portál Les Nouvelles Calédoniennes informoval, že dohoda tiež umožní vznik novokaledónskeho občianstva. Obyvatelia ostrova by preto mohli mať dvojité štátne občianstvo a na miestne orgány Paríž presunie aj kompetencie v oblasti zahraničných vzťahov.

Politické skupiny na ostrove odmietajúce nezávislosť na Francúzsku vo svojom vyhlásení uviedli, že dohoda zahŕňa „ústupky všetkých strán“. Zdôraznili, že „novokaledónska štátna príslušnosť bude neoddeliteľná od francúzskej“. Paríž sa tiež zaviazal pomáhať ostrovu v hospodárskej oblasti, najmä v strategicky dôležitom odvetví ťažby niklu. Dohodu ešte musí definitívne potvrdiť francúzsky parlament a obyvatelia Novej Kaledónie v referende.Dohodu na sociálnej sieti X privítal aj francúzsky premiér Fracios Bayrou, podľa ktorého „má historický význam“.Súostrovie Nová Kaledónia je vzdialené viac ako 16.000 kilometrov od kontinentálneho Francúzska a žije na ňom približne 270.000 ľudí.

V máji minulého roka na ostrove vypukli niekoľkomesačné nepokoje. Tie boli reakciou na zámer vlády v Paríži udeliť volebné právo tisícom nepôvodných obyvateľov Novej Kaledónie, ktorí na súostroví dlhodobo žijú. Podľa obáv domorodého etnika Kanakov by to z nich natrvalo urobilo menšinu a znížili by sa ich šance na získanie nezávislosti.