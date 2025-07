Európska únia predstavila nový balík na obnovu a rekonštrukciu Ukrajiny

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP)

Šéfka eurokomisie počas vystúpenia na konferencii o obnove Ukrajiny v Ríme spresnila, že Investičný rámec pre Ukrajinu zahŕňa 1,8 miliardy eur v zárukách na úvery a 580 miliónov eur v grantoch. Očakáva sa, že tento plán zmobilizuje ďalšie investície pre Ukrajinu až do výšky 10 miliárd eur. Von der Leyenová okrem toho oznámila vytvorenie najväčšieho akciového fondu na Ukrajine, fondu zameraného na obnovu Ukrajiny, pri ktorom EK bude podporovať Európska investičná banka (EIB), Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Poľsko. S počiatočným kapitálom 220 miliónov eur má tento fond za cieľ zmobilizovať 500 miliónov eur do roku 2026.

„EÚ dnes potvrdzuje svoju úlohu najsilnejšieho partnera Ukrajiny. Nielen ako jej hlavného darcu, ale aj kľúčového investora do jej budúcnosti. S podpísanými dohodami v hodnote 2,3 miliardy eur sa snažíme uvoľniť investície až do výšky 10 miliárd eur na obnovu domov, opätovné otvorenie nemocníc, oživenie podnikov a dodávok energie,“ uviedla Von der Leyenová vo svojom prejave, v ktorom ocenila, že Ukrajina „sa každý deň približuje k EÚ“ a to najmä v oblasti energetiky, vzdelávania, roamingu a kultúry.

Miliardy na obnovu, podnikanie aj energetiku

Podpísané dohody pomôžu ukrajinským malým a stredným podnikom, ktoré získajú 500 miliónov eur v zárukách a grantoch určených aj na zamestnávanie vojnových veteránov a vysídlených osôb. Ďalších 600 miliónov eur pôjde na projekty súkromného sektora v kľúčových odvetviach, ako je energetika, doprava a výroba. Na obnovu miest a obcí, mestskej mobility, bývania a infraštruktúry vo vojnou postihnutých oblastiach je vyčlenených 520 miliónov eur. V oblasti energetickej bezpečnosti a zelenej transformácie Ukrajina dostane 265 miliónov eur na stabilizáciu ukrajinskej energetickej siete, obnovu kapacity obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie energetickej účinnosti. Ďalších 310 miliónov eur pôjde na opravu a obnovu kritickej infraštruktúry vrátane bývania, nemocníc a zdravotníckych zariadení.

Európska komisia oznámila aj svoj návrh na štvrtú platbu v rámci prvého piliera Nástroja pre Ukrajinu, ktorá sa očakáva v auguste. Štvrtá platba by mala byť v hodnote až 3,05 miliardy eur. Súbežne EK vo štvrtok vyplatila jednu miliardu eur v rámci šiestej splátky balíka makrofinančnej pomoci EÚ pre Ukrajinu vo výške 18,1 miliardy eur, ktorá má byť v plnej výške vyplatená do konca roka 2025. Od začiatku roka celková suma poskytnutých pôžičiek EK pre Ukrajinu, aj s touto platbou, dosahuje osem miliárd eur.