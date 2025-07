EÚ a Izrael sa dohodli na prijatí opatrení pre zlepšenie situácie v Pásme Gazy

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)

BRUSEL - Európska únia a Izrael sa vo štvrtok dohodli na prijatí viacerých opatrení s cieľom zlepšiť humanitárnu situáciu v Pásme Gazy. Oznámila to šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.

„Dnes sme dosiahli dohodu s Izraelom o rozšírení humanitárneho prístupu do Pásma Gazy,“ uviedla Kallasová na sociálnej sieti X. Dohoda by mala znamenať otvorenie viacerých priechodov, zvýšenie počtu kamiónov s pomocou, opravu kritickej infraštruktúry a ochranu humanitárnych pracovníkov. „Spoliehame sa na to, že Izrael implementuje všetky dohodnuté opatrenia,“ doplnila. Podľa Kallasovej sa dohodnuté kroky začnú realizovať v najbližších dňoch. Základným predpokladom je doručovanie pomoci priamo civilnému obyvateľstvu a zároveň sa prijmú opatrenia proti jej zneužitiu militantným hnutím Hamas.

EÚ je pripravená

„EÚ je pripravená koordinovať sa so všetkými relevantnými humanitárnymi subjektmi, agentúrami OSN a mimovládnymi organizáciami v teréne s cieľom zabezpečiť urýchlené vykonanie týchto naliehavých krokov,“ píše sa v tlačovom vyhlásení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). EÚ opätovne vyzvala aj na okamžité prímerie medzi Izraelom a Hamasom, prepustenie všetkých zostávajúcich rukojemníkov držaných v Pásme Gazy a podporila úsilie Egypta, Kataru a Spojených štátov ako sprostredkovateľov rokovaní. Izrael a Hamas v súčasnosti rokujú o návrhu Washingtonu na prímerie. EÚ medzitým zvažovala prijatie reštriktívnych opatrení proti Izraelu pre možné porušenie dohody o spolupráci medzi oboma stranami v dôsledku jeho krokov v Pásme Gazy. Dvadsaťsedmička je však v tejto otázke rozdelená.